An Bushaltestelle in Chemnitz: Jugendliche schlagen auf Mann ein und klauen Handy

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Montagabend ein Mann (48) geschlagen und beklaut!

An einer Haltestelle in der Zietenstraße kam es am Montag zu der Raubattacke. (Archivbild) © Ralph Kunz

Das Ganze ereignete sich laut Polizei gegen 23 Uhr an einer Bushaltestelle in der Zietenstraße. Dort wartete der 48-Jährige und rauchte. Dann sprachen ihn zwei unbekannte Jugendliche an und fragten nach Zigaretten.

"Weil der Mann keine übergab, schubste ihn einer der Täter. Es folgte ein Handgemenge, in welches auch der zweite Täter einstieg und auf den Mann einschlug", so die Polizei weiter.

Der 48-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Das Duo klaute das Handy des Mannes und verschwand dann.

Die Täter wurden als schätzungsweise 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben und sollen gebrochen Deutsch gesprochen haben.