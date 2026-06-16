Handy geraubt, Frau bedroht: Polizei nimmt Mann auf Chemnitzer Sonnenberg vorläufig fest

Chemnitz - Schon wieder Ärger auf dem Chemnitzer Sonnenberg ! Ein Mann (47) soll am Montagabend eine Passantin (45) überwältigt und ihr Handy geraubt haben. Zuvor hatte er offenbar eine Frau (35) beleidigt und bedroht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Da klickten die Handschellen! Die Chemnitzer Polizei nahm am Montagabend einen Mann (47) vorläufig. Er soll eine Frau ausgeraubt, eine weitere bedroht haben. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123RF/liudmilachernetska, 123RF/angelarohde

Gegen 18.50 Uhr war die 45-jährige Frau zu Fuß auf dem Sonnenberg unterwegs. Plötzlich tauchte der 47-jährige Deutsche auf. Er soll die Fußgängerin laut Polizeiangaben an der Kreuzung Beethovenstraße/Würzburger Straße zu Boden gebracht und anschließend ihr Handy entrissen haben.

"Der Tatverdächtige konnte durch die Hilfe von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden", heißt es. Die Passantin wurde leicht verletzt.



Schnell kam heraus: Der Handy-Räuber ist kein unbekannter! Er soll gegen 18 Uhr an einer Tankstelle an der Dresdner Straße eine 35-jährige Frau bedroht und beleidigt haben.

Unfassbar: Danach bespritzte er offenbar den VW der Frau mit Benzin und verschwand.

Der 47-Jährige wurde am Montagabend vorläufig festgenommen. Am Dienstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser soll entscheiden, ob der Aggro-Mann in U-Haft landet.