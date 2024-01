Serie von Autoeinbrüchen in Chemnitz: Polizei schnappt Verdächtige

Chemnitz - Seit Wochen sorgen Fahrzeugeinbrüche in Chemnitz bei Autobesitzern für Angst und Schrecken. Nun hat die Polizei eine Verdächtige (30) geschnappt.

Seit Wochen hält eine Serie von Autoeinbrüchen in Chemnitz die Polizei in Atem. Nun wurde bei einer Verdächtigen die Wohnung durchsucht. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Polizisten vom Revier Chemnitz Nord-Ost und Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten am Montag die Wohnung der 30-Jährigen in Schloßchemnitz. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau nach Einbrüchen in Fahrzeuge ins Blickfeld der Ermittler geraten.

"So steht sie unter anderem im Verdacht, im November 2023 bei einem Auto-Einbruch auf dem Chemnitzer Sonnenberg einen Rucksack samt Dokumenten und Geldkarten erlangt zu haben. Mit den Zahlungskarten sowie Personaldaten des Geschädigten hat sie mutmaßlich Transaktionen vorgenommen und Telekommunikationsverträge abgeschlossen", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.

Die zuständige Staatsanwaltschaft erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss, der nun umgesetzt wurde. Dabei stießen die Ermittler auf zahlreiches Beweismaterial.

So fanden die Polizisten unter anderem mutmaßliches Diebesgut wie Rucksäcke, Taschen, Geldbörsen, Bekleidung und einige Schlüssel (unter anderem Autoschlüssel) und auch Dutzende Ausweise, Geldkarten und Dokumente, die auf andere Namen als den der 30-Jährigen ausgestellt waren.