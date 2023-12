Es war Brandstiftung! Feuer bei Chemnitzer Holzhandel

Chemnitz - Großer Feuerwehreinsatz in Chemnitz-Rabenstein am Mittwochabend! Auf dem Lagerplatz eines Holzfachmarktes brach ein Feuer aus.

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, brannten insgesamt 40 Paletten mit Bau- und Dämmmaterial. Schnell begannen die Löscharbeiten. "Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 23.15 Uhr an", erklärte die Polizei. Auch Rettungskräfte und das THW waren vor Ort.

Gegen 18 Uhr rückten zahlreiche Feuerwehrautos zu einem Holzhandel an der Oberfrohnaer Straße aus. Auf dem Gelände waren offenbar Baustoffe in Brand geraden - Flammen erhellten die Nacht!

Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen. © Haertelpress

Das Feuer hatte eine starke Rauchentwicklung ausgelöst. Laut TAG24-Informationen breitete sich extremer Rauchgeruch in Rabenstein aus. Anwohner hielten die Fenster geschlossen!

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Feuer aufgenommen. Am Donnerstag untersuchte ein Brandursachenermittler den Ort genauer. Es wird von Brandstiftung ausgegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen: Wem sind am Mittwochabend Personen in der Oberfrohnaer Straße aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Wer kann anderweitige Hinweise zu dem Geschehenen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/3873448 zu melden.