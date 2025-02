28.02.2025 14:37 Hip-Hop trifft Klassik in Chemnitz: Rapper Samy Deluxe in der Stadthalle

Rappy Samy Deluxe (47) wirkte am Street-Art-Projekt "Hallenkunst" mit und wird sein Kunstwerk am 29. März in seiner Show in der Stadthalle Chemnitz zeigen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Hip-Hop meets Klassik in der Chemnitzer Stadthalle! Rapper Samy Deluxe (47) hat im Rahmen des Hallenkunst-Projekts für die Show außerdem auch eine Kunstinstallation geschaffen. Im Rahmen des "Hallenkunst"-Projekts hat Rapper Samy Deluxe (47) eine Holzinstallation mit dem Titel "DELUXE" geschaffen. © RED TOWER Seit über 30 Jahren ist der Hamburger Rapper Samy Deluxe im Musikgeschäft tätig. Ebenso ist er ein etablierter Graffiti-Künstler, der auch viel Zeit in seine Atelierarbeit investiert. "Aus diesem Grund wurde Samy Deluxe in das Artists-in-Residency-Programm der Europäischen Kulturhauptstadtprojekts HALLENKUNST 2025 eingeladen", teilte der Veranstalter mit. Das Chemnitzer Cammann-Gebäude ist aktuell die Basis und das Hauptquartier des Artists-In-Residence-Programms, der HALLENKUNST 2025 entstehenden Kunstwerke und des Public Mural-Projekts. Chemnitz Kultur & Leute Chemnitzer Narren starten in heiße Phase der Session Die Kunstwerke des Street-Art-Projektes "Hallenkunst" könnt Ihr vom 28. August bis 19. September und vom 24. Oktober bis 8. November in der Chemnitzer Markthalle betrachten. Im November hat Samy Deluxe im Rahmen dieses Programms eine Holzinstallation mit dem Titel "DELUXE" geschaffen. Diese Kunstinstallation wird erstmals im Rahmen seiner TAKEOVER Ensemble Show in der Stadthalle Chemnitz gezeigt. Das klassische, kammermusikalische Ensemble "Mikis Takeover!" und Rapper Samy Deluxe sind am 29. März in der Chemnitzer Stadthalle zu erleben. © RED TOWER Hochkultur in Chemnitz: Hip-Hop und Klassik vereint Die Show findet am 29. März, 20 Uhr statt. An dem Tag lassen der Künstler Samy Deluxe und das Mikis Takeover! Ensemble die Grenzen zwischen Hip-Hop und Klassik einstürzen. "Was haben ein klassisches, kammermusikalisches Ensemble und ein Rapper gemeinsam? Eine Bühne, die Liebe zur Musik und die ungelöste Frage: was ist eigentlich Hochkultur!", heißt es in der Ankündigung. Und das lässt Großes vermuten. Tickets für diese Show bekommt Ihr >hier.



Titelfoto: RED TOWER