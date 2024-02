"Haus Einheit": Chemnitzer Geschichte(n) im Spiegel des Volkshauses

Chemnitz - Das "Volkshaus" in der Zwickauer Straße 152 in Chemnitz - vielen bekannt als "Haus Einheit" - war vieles: Festsaal, SPD-Räumlichkeit und Wohnhaus. Die ehemalige Bewohnerin Petra Pansch (71) liest am Donnerstag aus dem zweiten Buch ihrer Reihe "Charlottes Volkshaus" im Tietz. Das Datum hat zwei Besonderheiten.