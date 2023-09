05.09.2023 08:00 687 Kameras an Chemnitzer Kreuzungen: Dieses Sorgenkind wird nicht entschärft

In Chemnitz sollen immer mehr Kameras an Kreuzungen installiert werden. An der Kreuzung Brückenstraße/Straße der Nationen jedoch nicht.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Auf der Kreuzung Brückenstraße/Straße der Nationen in Chemnitz kommen sich Autofahrer und Straßenbahnen regelmäßig in die Quere. An der Brückenstraße stauen sich die Autos regelmäßig auf den Gleisen. Eine Verkehrslenkung mittels Kameradetektoren ist trotzdem nicht vorgesehen. © Uwe Meinhold Fahrzeuge schaffen es im Berufsverkehr oft nicht, die Gleise in einer Grünphase zu verlassen. Eine Ausrüstung mit Kameradetektoren, von denen immer mehr im Stadtgebiet installiert werden sollen, ist laut Stadt nicht geplant.

Für die CVAG ist die Situation ein Ärgernis: "Hierdurch kommt es zu Verspätungen und im schlimmsten Fall zum Nicht-Erreichen von Anschlüssen", so ein Sprecher. Das Verkehrsunternehmen hofft auf Abhilfe durch den geplanten Komplettumbau der Brückenstraße: "Wir gehen davon aus, dass dieser Zustand mit dem Ausbau des Chemnitzer Modells, Stufe 4, und dem damit verbundenen grundlegenden Um- und Ausbau dieser Kreuzung der Vergangenheit angehört." Einen Termin dafür gibt es noch nicht. Für den ersten Bauabschnitt zwischen Theater-, Brücken und Hartmannstraße bereitet der VMS aktuell das Planfeststellungsverfahren vor.

Titelfoto: Uwe Meinhold