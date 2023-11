Lokführer-Streik: So hart trifft es die Chemnitzer

City-Bahn-Chef Friedbert Straube kritisiert die Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL. © Kristin Schmidt

Die Lokführergewerkschaft GDL kündigte einen 20-stündigen Streik an. Dieser beginnt am heutigen Mittwoch 22 Uhr, endet am morgigen Donnerstag um 18 Uhr.

Bedeutet: Ab Mittwochabend wird es im Chemnitzer Hauptbahnhof ruhig! Betroffen sind alle Bahnunternehmen, die ab Chemnitz fahren.

So auch die City-Bahn. „Es tut mir leid, dass die Fahrgäste jetzt für völlig aus dem Rahmen gefallene Tarifforderungen der GDL herhalten müssen", sagt City-Bahn-Chef Friedbert Straube. Bis Donnerstagabend, 18 Uhr, wird der Verkehr als allen C-Linien und Regionalbahn-Verbindungen eingestellt. Straube: "Wir werden auf unserer Homepage informieren, wann und wo die ersten Züge wieder fahren."

Das große Streit-Thema: Die GDL fordert eine 35-Stunden-Woche, gleichzeitig über 25 Prozent mehr Lohn. "Das kann sich die Branche personell gar nicht leisten", sagt City-Bahn-Chef Straube.

"Und selbst wenn: Würden wir damit anfangen, zögen wir Fachkräfte aus anderen Branchen an, die selbst unter Fachkräftemangel leiden: Rettungssanitäter, Alten- und Krankenpfleger zum Beispiel."

Straube weiter: "Diese Krise zu befeuern, kann nicht Zweck von Tarifverhandlungen und Aufgabe von kommunalen Unternehmen sein."