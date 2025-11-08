Schwergewicht unterwegs: Hier rollt der Chemnitzer Weihnachtsbaum an

Chemnitz - Vorsicht, Schwergewicht unterwegs! Der Chemnitzer Weihnachtsbaum trifft am Samstagnachmittag auf dem Chemnitzer Marktplatz ein. Zuvor wurde die Fichte im Erzgebirge gefällt, nun geht's über Bundesstraßen und Autobahnen bis nach Chemnitz .

Der diesjährige Weihnachtsbaum rollt auf einem Tieflader in Richtung Chemnitz. © Chempic

Wie die Stadt mitteilt, ist die Ankunft am späten Nachmittag geplant. "Interessierte können sich die Wartezeit bis zum Eintreffen des Baumes in Chemnitz wieder mit Gegrilltem und Glühwein auf dem Markt verkürzen", heißt es.

Der diesjährige Weihnachtsbaum stand, wie auch im vergangenen Jahr, im Forstbezirk des Staatsbetriebes Sachsenforst in Eibenstock, Revier Wildenthal. Dort wurde er am Samstag gefällt.

Anschließend wurde die 27 Meter hohe Fichte auf einen Tieflader geschnallt. Über Bundesstraßen und Autobahnen geht's nun in einer mehrstündigen Fahrt nach Chemnitz.

Am Marktplatz angekommen, wird die Fichte in einer drei Meter tiefen Bodenhülse stabil verankert. Am Ende sollen rund 24 Meter des Baumes sichtbar sein.

Wie alt die Fichte ist, kann die Stadt noch nicht genau sagen. Schätzungen gehen von 50 bis 70 Jahren aus. "Ihr genaues Alter kann erst nach der Fällung anhand der Jahresringe ermittelt werden", so das Rathaus.