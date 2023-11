Zu klein geraten? So reagieren die Chemnitzer auf den neuen Marktbaum

Chemnitz - Am gestrigen Freitag wurde der neue City-Baum auf dem Chemnitzer Neumarkt eingepflanzt . Dieser soll im Sommer Schatten spenden, zusätzlich die Temperatur auf dem Marktplatz senken. Die Reaktionen auf die Silberlinde sind gemischt - die einen freuen sich, die anderen lachen über den "Mini-Baum".

Der Chemnitzer Marktbaum wurde am gestrigen Freitag eingepflanzt. © Kristin Schmidt

Jahrelang lagen die Pläne für den City-Baum auf dem Tisch - doch erst im März 2023 stimmte der Stadtrat für die Marktbegrünung.

Stadtrat Maik Otto (45, SPD) kämpfte lange dafür. Doch als er den Baum erstmalig sah, wurde die Freude etwas gedämpft. "Etwas größer hätte er schon sein können", schreibt er auf Facebook.



Er habe sich über die Größe des Baumes etwas geärgert, schreibt er. "Aber gut. Man soll nicht immer nur meckern. (...) Ich freue mich dennoch, dass er steht und hoffentlich auch bald Gesellschaft bekommt."

Dass die Silberlinde tatsächlich so klein eingepflanzt wird, hätten wohl die wenigsten Chemnitzer gedacht. Zumal der Baum im Stadtrat als Schattenspender angepriesen wurde.

Fakt ist: Viel Schatten wird der Baum in den kommenden Jahren nicht spenden können - er ist dafür einfach zu klein. Allerdings wächst eine Silberlinde in ihrer Jugend rasch, in der Regel bis zu 60 Zentimeter pro Jahr. Je nach Standort kann der Baum bis zu 25 Meter groß werden.

Bedeutet: Erst in einigen Jahren wird der Baum zum Schattenspender. Dann kann er auch die Umgebung abkühlen. Das Blätterdach reflektiert die Sonne und kann damit das Gebiet um einige Grad absenken.