Supermarkt-Streik: Erste Regale bleiben leer, Schließungen drohen!

Chemnitz - "Alle Räder stehen still ..." - nach dem Massiv-Schuften zu Corona-Zeiten frisst vielen Beschäftigten im Einzelhandel nun die Inflation die Haare vom Kopf. Kassierer und Co. sind deshalb in Streik getreten. Der Arbeitskampf ihrer Kollegen im Edeka-Großlager in Mittelsachsen zeigt schon Wirkung: Die ersten Regale bleiben leer!