13.04.2026 06:33 Taxi-Alternative für Chemnitz: Uber zufrieden mit Start, doch Debatten gehen weiter

Uber sorgt weiterhin für Gesprächsstoff in Chemnitz. Nach Preisdebatten und einem Selbstversuch meldet sich der Fahrdienst jetzt selbst zu Wort.

Von Yesmina-Giselle Berndt, Raik Bartnik

Chemnitz - Uber sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff in Chemnitz. Nach Preisdebatten, Warnungen vor einem Preiskrieg und einem viel beachteten Selbstversuch meldet sich der Fahrdienst jetzt selbst zu Wort. Die erste Bilanz nach dem Start im vergangenen Herbst: positiv - aber die Kritik bleibt.

Seit Oktober 2025 ist der Fahrdienst Uber auch in Chemnitz aktiv. © IMAGO/Zoonar "Wir sind mit dem Start von Uber in Chemnitz zufrieden", sagt Sprecherin Larissa Schröder. Nutzung und Feedback entwickelten sich gut. Vor allem die Arbeitsbedingungen stehen weiterhin in der Kritik. Uber hält dagegen: "Alle Fahrer sind sozialversicherungspflichtig angestellt und verdienen mindestens den gesetzlichen Mindestlohn." Auch Zweifel an der Wirtschaftlichkeit weist das Unternehmen zurück. Der zweiwöchige Selbstversuch von Unternehmer Martin König (35) sei "unzureichend". Stattdessen setzt Uber auf sein flexibles Preismodell mit schwankenden Tarifen je nach Nachfrage. Chemnitz Lokal Explosion in Gartenlaube: Mann in Chemnitz verletzt Im Stadtrat gehen die Meinungen auseinander. Ronny Licht (48, AfD) sagt: "Man mag das Geschäftsmodell verwerflich finden, aber es ist eine Alternative zum Taxi. Die Fahrgäste haben eine Auswahl."

Dietmar Berger (75, Linke): "Die Entscheidung für Uber war falsch"

Dietmar Berger (75, Linke) hält die Uber-Zulassung in Chemnitz für falsch. © Ralph Kunz Dietmar Berger (75, Linke) widerspricht scharf: "Die Entscheidung für Uber war falsch. Der Dienst wird die Ausbeutung seiner Fahrer gnadenlos durchziehen." Zudem sieht er eine "völlig widersinnige Wettbewerbsverzerrung". Auch rechtlich sieht Berger Probleme: "Wenn Uber fünf Jahre Genehmigung bekommt und Taxis nur zwei, dann ist etwas faul im Staate Dänemark." Detlef Wuttke (67, CDU) fordert: "Es gibt keinen echten Wettbewerb, der Bund muss das Personenbeförderungsgesetz ändern." Chemnitz Lokal 23 Kilometer durchs Zschopautal: So lief der Sachsen-Dreier 2026 Detlef Müller (61, SPD) kritisiert Regelverstöße: "Uber muss sich an die Vorschriften halten. Dieses Heranwinken ist verboten." Sein Fazit: "Uber kann jederzeit gehen - die Taxen nicht."

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Hält das Bundesbeförderungsgesetz für überholt: Detlef Wuttke (64, CDU, r.). © Kristin Schmidt

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