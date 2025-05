Schauspielhaus-Besetzung kocht im Chemnitzer Stadtrat hoch: "Kürzungspreis statt Kulturpreis!"

Chemnitz - Die Besetzung des Chemnitzer Schauspielhauses am vergangenen Wochenende hat zu Beginn die Stadtratssitzung am Mittwoch dominiert. Die Aktion des Aktionsbündnisses "C the Closed" war nicht nur Gesprächsthema, sondern auch Auslöser für politische Forderungen und Diskussionen.