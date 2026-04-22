22.04.2026 16:31 Stadtratssitzung in Chemnitz: Das sind die wichtigsten Entscheidungen

Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Das sind die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Das sind die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.

Am Mittwoch trafen sich erneut die Stadträte im Chemnitzer Rathaus. © Kristin Schmidt

16.32 Uhr: Zwei Entscheidungen zur Kulturhauptstadt-Gesellschaft

Der Stadtrat hat zwei Entscheidungen zur Kulturhauptstadt-Gesellschaft getroffen: Erst wurde der Aufsichtsrat per Satzungsänderung von neun auf fünf Mitglieder verkleinert und die Amtszeit an die Wahlperiode des Stadtrats gekoppelt, danach wurden die neuen Aufsichtsräte ab 5. Mai gewählt. Die meisten Gegenstimmen erhielt ausgerechnet OB Sven Schulze (54, SPD), der als Aufsichtsratsmitglied auf fünf Nein-Stimmen kam.

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16.16 Uhr: Petition gegen den geplanten Innovationscampus Rabenstein abgelehnt