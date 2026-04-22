Stadtratssitzung in Chemnitz: Das sind die wichtigsten Entscheidungen
Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Das sind die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.
16.32 Uhr: Zwei Entscheidungen zur Kulturhauptstadt-Gesellschaft
Der Stadtrat hat zwei Entscheidungen zur Kulturhauptstadt-Gesellschaft getroffen: Erst wurde der Aufsichtsrat per Satzungsänderung von neun auf fünf Mitglieder verkleinert und die Amtszeit an die Wahlperiode des Stadtrats gekoppelt, danach wurden die neuen Aufsichtsräte ab 5. Mai gewählt.
Die meisten Gegenstimmen erhielt ausgerechnet OB Sven Schulze (54, SPD), der als Aufsichtsratsmitglied auf fünf Nein-Stimmen kam.
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16.16 Uhr: Petition gegen den geplanten Innovationscampus Rabenstein abgelehnt
Der Chemnitzer Stadtrat hat die Petition gegen den geplanten Innovationscampus Rabenstein abgelehnt und damit den Weg für das umstrittene Gewerbegebiet grundsätzlich freigemacht.
Trotz knapp 1400 Unterschriften und scharfer Kritik an fehlender Bürgerbeteiligung hielten CDU, AfD, SPD, Grüne und Teile des BSW an dem Vorhaben nahe der Kalkstraße fest.
Für die Anwohner ist das ein bitterer Dämpfer - sie fürchten weiter mehr Lärm, mehr Verkehr und weniger Lebensqualität.
Titelfoto: Kristin Schmidt