Heftiger Unfall in Chemnitz: Busse krachen an Zenti zusammen

Chemnitz - Am Donnerstagabend sind in Chemnitz zwei Busse zusammengestoßen, der Schaden ist groß.

Das CVAG-Fahrzeug war schon auf der Busspur unterwegs, als es zu dem Unfall kam. © Jan Härtel/Chempic

Laut Polizei waren beide Busse auf der Bahnhofstraße in Richtung Zschopauer Straße unterwegs. Beide Fahrzeuge mussten an einer roten Ampel halten. Als sie wieder losfuhren, kam es zum Unglück.

Während ein CVAG-Bus der Linie 52 (Fahrer: 45) schon in der Busspur unterwegs war, wollte der Fahrer (58) eines Scania von der rechten Fahrspur ebenfalls in die Busspur wechseln. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Verletzte gab es keine.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.