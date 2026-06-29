Tour 2027: "Die Ärzte" kommen zweimal ans Elbufer

Dresden - Fans aufgepasst! Im Rahmen ihrer "Eine Gänsehaut nach dem andern!"-Tour nächstes Jahr kommen "Die Ärzte" zweimal ans Elbufer.

Das waren noch Zeiten: "Die Ärzte" 2004 bei den Filmnächten am Elbufer mit Sänger Bela B (63) an der Gitarre. © Jörn Haufe

Das teilte der Veranstalter "Semmel Concerts Entertainment GmbH" am Montag mit. Demnach will die Berliner Kultband am 10. und 11. August 2027 bei den Filmnächten am Elbufer Dresden spielen.

Tickets (ab 75 Euro) soll es exklusiv ab Mittwoch, dem 1. Juli, um 17 Uhr, auf www.bademeister.com geben.

Wer auf Konzertkarten scharf ist, sollte schnell sein: In anderen ostdeutschen Städten wie Chemnitz, Leipzig und Erfurt sind bereits alle Konzerte für nächstes Jahr ausverkauft!

Lediglich Sozialtickets sind noch vereinzelt erhältlich. Zudem wird es ab dem 1. Juli, 17 Uhr, für die oben genannten Städte noch Resttickets geben.

Im April dieses Jahres hatten "Die Ärzte" bekannt gegeben, 2027 wieder auf Tour gehen zu wollen.