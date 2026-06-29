Tour 2027: "Die Ärzte" kommen zweimal ans Elbufer
Dresden - Fans aufgepasst! Im Rahmen ihrer "Eine Gänsehaut nach dem andern!"-Tour nächstes Jahr kommen "Die Ärzte" zweimal ans Elbufer.
Das teilte der Veranstalter "Semmel Concerts Entertainment GmbH" am Montag mit. Demnach will die Berliner Kultband am 10. und 11. August 2027 bei den Filmnächten am Elbufer Dresden spielen.
Tickets (ab 75 Euro) soll es exklusiv ab Mittwoch, dem 1. Juli, um 17 Uhr, auf www.bademeister.com geben.
Wer auf Konzertkarten scharf ist, sollte schnell sein: In anderen ostdeutschen Städten wie Chemnitz, Leipzig und Erfurt sind bereits alle Konzerte für nächstes Jahr ausverkauft!
Lediglich Sozialtickets sind noch vereinzelt erhältlich. Zudem wird es ab dem 1. Juli, 17 Uhr, für die oben genannten Städte noch Resttickets geben.
Im April dieses Jahres hatten "Die Ärzte" bekannt gegeben, 2027 wieder auf Tour gehen zu wollen.
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Zuletzt spielten die Punkrocker am 9. Juni 2022 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Bei den Filmnächten am Elbufer waren sie jedoch schon länger nicht mehr. Das letzte Mal haben sie dort vom 10. bis 12. August 2012 im Rahmen ihrer Tour "Das ENDE ist noch nicht vorbei" drei ausverkaufte Konzerte gegeben. Davor waren sie 2001, 2004 und 2008 am Elbufer zu Gast.
Titelfoto: Jörn Haufe