Sieben Ausflugs-Tipps zum Wochenende: So kann der Juli ausklingen

Dresden und ganz Sachsen bieten am letzten Juliwochenende noch einmal ein buntes Veranstaltungs-Programm.

Von Aline Rüdiger

Dresden - Die Hälfte der Sommerferien in Sachsen ist rum. Das muss nicht gefeiert werden, kann aber - am besten mit einem kleinen Ausflug. Hier ein paar Tipps ...

Walzernacht

Dresden - Der Palais Sommer lädt am Samstag zur großen Walzernacht auf den Neumarkt ein! In Kooperation mit dem SemperOpernball startet der Abend ab 18 Uhr mit einem Tanzkurs für Walzernovizen, geleitet von den Profis der Tanzschule Lax. Ab 19.30 Uhr lädt das Dresdner Residenz Konzert Orchester zum Tanz. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Walzerkenntnisse aufzufrischen, und erleben Sie eine beschwingte Nacht im Dreivierteltakt.

Das Tanzpaar Melanie (19) und Clemens (21) von der Tanzschule Lax wiegt sich im Dreivierteltakt auf dem Neumarkt. © Steffen Füssel

Musik, Licht & Steine

Frauenstein - In eine zauberhafte Nacht voller Geschichte und Musik kann man am Samstag in der Burgruine Frauenstein eintauchen. Um 20 Uhr erstrahlt die Ruine in ungewöhnlichem Licht und die "Fiddle Folk Family" sorgt für mitreißende Klänge mit deutschen Folksongs und irischen Tänzen, Bluegrass und vielem mehr. Eine Feuershow rundet den Abend ab. Tickets: 17/11 Euro. Weitere Infos unter www.miskus.de/musik-licht-und-steine/.



Mondscheinlesung

Pirna - "So isser, dor Saggse"… Eine typisch sächsische Lesung mit Sylke Tannhäuser und Ethel Scheffler kann man am Samstag ab 21 Uhr im Zollhof Pirna (Dohnaische Str. 76) erleben. Humorvoll und kriminell - ein Programm für jeden Geschmack! Die sächsische Mundart kommt nicht zu kurz. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadtbibliothek statt. Eintritt: 15 Euro. Tickets unter pirna.de/tickets.



Ab 21 Uhr beginnt die Mondscheinlesung. © 123RF/konradbak

Reitturnier

Bautzen - Am Wochenende erwartet Pferdesportbegeisterte das 16. Große Bautzener Reitturnier im Kubschützer Ortsteil Baschütz. Mit bis zu 1250 Starts und 600 Pferden gehört es zu den größten Freiluftturnieren in Sachsen. Es bietet ein anspruchsvolles Programm von Dressur- und Springwettbewerben bis hin zur Teamwertung. Die Turnierparty am Samstagabend verspricht zusätzlichen Spaß. Eintritt: Kinder bis 1,40 Meter frei, Erw. 3 Euro, Turnierparty 6 Euro.



Talsperrenfest

Kriebstein - Zum Mitmachen und Mitfeiern lädt das Talsperrenfest das komplette Wochenende nach Kriebstein ein. Höhepunkte sind das Neptunfest, die legendäre Bootsparade und das spektakuläre Feuerwerk am Samstagabend im Hafen. Zahlreiche Musikvereine und Kapellen aus der Region sowie ein abwechslungsreiches Kinderprogramm warten auf die Besucher. Tickets: Samstag 4/2 Euro, Sonntag 3/2 Euro.



Diese Musiker wollen im Camp Lieder komponieren: Martin (44, v.l.), Enna Miau (36), Nadu (27), Ludwig (39), Ella, Emely, Max (21), June und Franziska. Zweite von links ist Veranstalterin Anika Jankowski (36). © Petra Hornig

Antik- und Trödelmarkt

Leipzig - Europas größter Kultmarkt für Antiquitäten und Nostalgie präsentiert 500 bis 1000 Händler aus Deutschland und International am Wochenende im agra-Messepark (Bornaische Str. 210) in Leipzig. Zwei riesige Messehallen bieten von 7 bis 15 Uhr ein Paradies für Sammler. Alte Möbel, Antiquitäten, Kunst, Sammlerstücke und vieles mehr erwartet die Besucher. Internationale Imbisse und frisches Bier sorgen für das leibliche Wohl. Eintritt frei!

Teichfliegen

Bannewitz - Am Wochenende findet das 20. Possendorfer Teichfliegen im Schulpark Possendorf statt. Ab 18 Uhr wird an beiden Tagen mit reichlich Tanzmusik eine fröhliche Party-Stimmung verbreitet. Am Sonntag werden die Flugobjekte von einer Jury geprüft und für ihre "Teichfliegen-Runden" freigegeben. Das Kinderprogramm mit Meister Klecks & Spaßimir sowie Poolvolleyball runden das Event ab. Eintrittspreise: Freitag 13/7 Euro; Samstag ab 18 Uhr 9/5 Euro; Sonntag 6/3 Euro; Wochenendtickets 20 Euro.



Spaß ist bei dieser kuriosen Veranstaltung garantiert. © Carla Arnold