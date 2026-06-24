24.06.2026 08:18 Hitzeblog für Dresden: Weiterhin schwitzen angesagt, Temperaturen steigen erneut auf über 30 Grad

In Dresden klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte.

Von Niklas Perband, Janina Rößler

Dresden - Eine Hitzeglocke hat Europa fest im Griff. Auch in der sächsischen Landeshauptstadt klettert das Quecksilber laut aktuellen Prognosen nah an die 40-Grad-Marke. Es drohen reihenweise tropische Nächte. In unserem Blog halten wir Euch über alles zum Thema Hitze in Dresden auf dem Laufenden.

In Dresden wird es sehr heiß und trocken. (Archivfoto) © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert Bereits mehrfach wurden an einer Wetterstation in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Bis heute der offizielle Hitzerekord der Stadt. Am Wochenende könnte dieser Wert fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte im Gespräch mit TAG24 für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad! Auch am Freitag und Sonntag schießen die Temperaturen in ähnliche Höhen. Dem eigentlich mit Konzerten und Festen vollgepackten Sommer-Wochenende droht der Hitzekoller.

24. Juni, 8.19 Uhr: Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps gegen die Hitze

Wenn die Wohnung im Sommer zur Sauna wird, machen viele instinktiv alles falsch. Die Verbraucherzentrale Sachsen stellt klar: Das wichtigste Schild gegen die Hitze muss vor dem Fenster hängen! Die Experten raten: Tagsüber bleiben Fenster und Türen absolut dicht. Erst wenn es draußen abkühlt – also nachts oder frühmorgens –, wird per Querlüftung einmal komplett durchgepustet. Ventilatoren bringen zwar gefühlte Abkühlung auf der Haut, senken die Raumtemperatur aber kein Stück. Der effektivste Trick gegen die Hitze sind Außenrollos oder Markisen. Sie blocken die Strahlen ab, bevor sie das Glas aufheizen. Innenrollos bringen dagegen kaum etwas. Wer nichts hat, kann in der Not ein helles Tuch von außen vor die Scheibe hängen.

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24. Juni, 8.13 Uhr: Wie trotzen unsere Tiere der Hitze?

Was machen eigentlich die Tiere unter der Hitzglocke, die Sachsen fest im Griff hat? Gassi-Gang zur Elbe, Eisbomben als Futter oder einfach clevere schattige Plätzchen. Im Zoo, auf dem Moritzburger Landgestüt und im städtischen Tierheim gibt es besondere Maßnahmen zur Abkühlung. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel: "Wie Tiere in Sachsen der Hitzeglocke trotzen.

24. Juni, 6.29 Uhr: Stadt Dresden hilft Wohnungslosen während der Hitzewelle

Während der anhaltenden Hitzewelle haben es obdachlose Menschen oft besonders schwer. Zudem erhöht sich das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Dehydrierung, Sonnenstich oder sogar einen lebensgefährlichen Hitzschlag. Um Betroffene zu unterstützen, haben das Sozialamt und seine Partner verschiedene Hilfsangebote geschaffen. Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49) erklärt: "Hohe Temperaturen können für ältere Menschen, gesundheitlich Belastete und andere besonders gefährdete Personen schnell zur ernsten Gefahr werden. Umso wichtiger ist es, aufmerksam zu sein und füreinander Verantwortung zu übernehmen." Mit verschiedenen Angeboten wie sicheren, gekühlten Unterkünften, kostenlosem Trinkwasser und präventiven Maßnahmen sorgt das Amt für das Wohlergehen der Betroffenen. Auch ihr könnt helfen: Wer regungslose Personen in der prallen Sonne entdeckt, sollte nicht wegsehen, sondern helfen. Im Notfall gilt: Sofort die 112 wählen!

Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (49). © Holm Helis

24. Juni, 6.18 Uhr: Hitzesituation intensiviert sich

Die Hitzewelle kühlt nicht ab. Auch am Mittwoch klettern die Temperaturen im Freistaat erneut auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor einer starken Wärmebelastung, die bis Donnerstag anhalten soll. Ein wenig abkühlen soll es in der Nacht. Dann sinken die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad. Das heißt: Fenster auf und die kühle Nachtluft in die Wohnungen lassen.

Auch in Dresden und Sachsen bleiben die Temperaturen bei über 30 Grad. © Hannes P. Albert/dpa

23. Juli, 15.50 Uhr: So will sich der Palais Sommer die Hitze erträglich machen

Im Rahmen des Palais Sommers findet Samstagabend auf dem Neumarkt die große Walzer Sommernacht statt. Gemeinsam mit Gerolsteiner werde man 1200 Flaschen Wasser verschenken, verriet der Veranstalter auf Nachfrage von TAG24. Außerdem gebe es weitere leicht zugängliche Quellen für Gratis-Wasser. Alle Tische sowie die Bühne sind mit Sonnenschirmen überdacht. Für Erfrischung sorgt auch Softeis, das 2 Euro pro Portion kostet - für Kinder sogar nur die Hälfte.

Der Palais Sommer sieht sich gewappnet. © Comuneo / Palais Sommer

23. Juli, 13.40 Uhr: DWD spricht Hitzewarnung für Sachsen aus

Ab Mittwoch wird es im Freistaat "zunehmend heiß mit starker Wärmebelastung". Mit einer zusätzlichen Belastung sei im dicht bebauten Stadtgebiet von Dresden wegen "verringerter nächtlicher Abkühlung" zu rechnen. Es wird empfohlen, die Hitze zu vermeiden, viel Wasser zu trinken und Innenräume kühl zu halten.

23. Juli, 13.30 Uhr: Strenge Getränkeregelung bei Kraftklub im Rudolf-Harbig-Stadion

Nach Helene Fischer will nun eigentlich Kraftklub das Stadion rocken. © Norbert Neumann