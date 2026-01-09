Sturmtief "Elli" schneit Dresden zu: Mehr als 40 Unfälle, kilometerlanger Stau auf Autobahn

Sturmtief "Elli" brachte am Freitag ordentlich Schnee nach Dresden.

Von Anne-Sophie Mielke, Benjamin Schön

Dresden - Warnstufe 2 in Dresden! Sturmtief "Elli" legt auch in der sächsischen Landeshauptstadt los. Am Freitagmorgen begann es, kräftig zu schneien, später droht zudem Glätte. Bei TAG24 bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Am Vormittag brachte Tief "Elli" auch in Dresden Neuschnee. © Bildmontage/Screenshot/wetteronline.de, Robert Michael/dpa Während in anderen Teilen von Deutschland Verkehr und Schulbetrieb aufgrund des Wetters am Freitag bereits zum Erliegen gekommen sind, zeigt Tief "Elli" jetzt auch Dresden die kalte Schulter. Seit 8 Uhr fiel bei leichten Minusgraden ordentlich Schnee. Bis Mittag werden zwischen sieben und fünfzehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab deshalb eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen heraus. Im Dresdner Raum herrscht die dritthöchste Warnstufe. Am Nachmittag soll der Schnee bei etwa 0 Grad laut den Meteorologen zeitweise in Regen übergehen, der aufgrund des gefrorenen Bodens für Glatteis sorgen kann. In der Nacht soll dann wieder der Schneefall einsetzen. Dresden Wetter Viele Unfälle und liegen gebliebene Laster! Sachsens Polizei warnt vor Schneeregen und Glätte Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereigneten sich allein bis 13 Uhr schon insgesamt 41 Unfälle im Zuständigkeitsbereich, die auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen sind.

Viele Unfälle durch Schnee und Eis

Auf der A4 staute es sich nach einem Lasterunfall auf rund zehn Kilometern. © Lausitznews.de Fahrzeuge schlitterten dabei nicht nur ineinander, sondern auch gegen Straßenlampen, Verkehrsschilder und in Straßengräben. Auf der Meißner Straße rutschte beispielsweise eine 43-Jährige mit ihrem Huyndai i30 auf einen VW Transporter, der an einer roten Ampel stand. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Ein Mercedes Atego krachte auf der Altenberger Straße im Dohnaer Ortsteil Köttewitz gegen einen Werbeanhänger, der sich auf einer Wiese befand. Dresden Wetter Von wegen guten Rutsch! Sachsen wird plötzlich zur Eisbahn In Helmsdorf (Stolpen) verursachte eine 27-jährige Audifahrerin für einen Schaden von 1500 Euro, als sie beim Rechtsabbiegen gegen ein Geländer fuhr. Auf der A4 Richtung Görlitz steht zwischen Ottendorf-Okrilla und Burkau ein Laster quer, der Verkehr staut sich laut ADAC auf einer Länge von rund 10 Kilometern. Autofahrer sollten einen Zeitverlust von mindestens einer Stunde einplanen. Die Polizei rät allen Autolenkern vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Zudem sollten die Fahrzeuge die geeignete Bereifung haben.

In Löbtau hat sich dieser Passant an die Bedingungen angepasst und die Skier angeschnallt. © Nobert Neumann

Neuschnee macht Dresdner Linienverkehr zu schaffen

Am Hauptbahnhof funktionierte eine Weiche nicht mehr, die Fahrer mussten Hand anlegen. "Zugemüllt und der Schnee verstopft das hier alles", erklärt ein Tram-Lenker gegenüber TAG24. © Benjamin Schön Der Neuschnee führte in der Landeshauptstadt schon zu einigen Komplikationen. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" mitteilten, gab es am Vormittag bereits mehrere technische Störungen, Umleitungen und Ausfälle. So wurden die Linien 91 und 93 bis auf Weiteres aufgrund der Wetterbedingungen eingestellt. Auch der Bus 61 in Richtung Fernsehturm und die Linie 90 fallen wegen Glatteis aus. Fahrgäste müssen sich auf "starke Verzögerungen" im gesamten Verkehrsnetz einstellen. Vor Fahrtbeginn sollte man seine Verbindung auf der Website der DVB prüfen, dort werden aktuelle Änderungen mitgeteilt.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken bleibt die Dresdner Frauenkirche am Freitag geschlossen. Betroffen sind davon auch der Kuppelaufstieg und der Ticketservice (Georg-Treu-Platz 3). "Dies dient der Sicherheit unserer Gäste und unseres Personals", so ein Sprecher.

Auf der Elbe treiben unter dem (heute weißen) "Blauen Wunder" zahlreiche Eisschollen. © xcitepress/Lucas Friedenhain

Am frühen Morgen mussten sich Autofahrer bei schlechter Sicht über die Leipziger Straße kämpfen. © Robert Michael/dpa

Der Altmarkt wurde per Hand und Fahrzeug geräumt. © Nobert Neumann

Schlosspark Rammenau wetterbedingt geschlossen