852 Notrufe zum Jahreswechsel! Rettungsdienst und Feuerwehr haben alle Hände voll zu tun

An einer Fertigungshalle in der Dürerstraße (Johannstadt) gerieten mehrere Müllcontainer in Flammen und beschädigten Teile des Gebäudes sowie einen abgestellten Transporter. Eine weitere Ausbreitung konnte jedoch erfolgreich verhindert werden.

Mit schwerer Räumtechnik des Technischen Hilfswerkes wird der Dachstuhl eines Abrissgebäudes auseinandergezogen. © Feuerwehr Dresden

Sechsmal gerieten durch Feuerwerk Wiesen, Vegetation oder Hecken in Brand.

Die Einsatzkräfte in Dresden mussten zehnmal zu Balkon- beziehungsweise Wohnungsbränden ausrücken, etwa in die Andreas-Schubert-Straße (Südvorstadt) oder in die Robert-Berndt-Straße (Leuben). Personen kamen nicht zu Schaden.

Zwölfmal musste Feuerwerk oder Unrat gelöscht werden. Bei über zwölf Einsätzen war der Einsatz der Feuerwehr nicht mehr notwendig, weil entweder Passanten den Brand bereits gelöscht hatten oder die Flammen von selbst erloschen.

Gegen 3.22 Uhr meldeten Einsatzkräfte bereits den ersten Dresdner Großbrand des Jahres auf der Hamburger Straße (Cotta). Aus noch zu ermittelnder Ursache war der Dachstuhl eines Abrissgebäudes, welcher bereits am Boden lag, auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern in Brand geraten. Um das Feuer zu bekämpfen, mussten Dachbalken durch das Technische Hilfswerk auseinander gezogen werden. Der Einsatz läuft aktuell noch an und wird voraussichtlich am Vormittag abgeschlossen sein.