Brand in Industrie-Ruine flammt neu auf: Abriss noch heute?

Bei einem Brand in einer Industrie-Ruine auf der Straße des 17. Juni kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Einsatz dauert auch am Freitag an.

Von Max Patzig, Emma Schwarze

Dresden - Bei einem Brand in der ehemaligen Malzfabrik auf der Straße des 17. Juni kam es am Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, der auch am Freitagmorgen fortgesetzt wurde.

In den frühen Morgenstunden flammte das Feuer im historischen Gebäude erneut auf. © Feuerwehr Dresden Wie Polizei und Feuerwehr am Abend bestätigten, standen mehrere Gebäude der alten Industriebrache auf der Straße des 17. Juni in Niedersedlitz in den Abendstunden in Brand. Nachdem erste Brandherde am späten Abend gelöscht und eine Warnung vor den giftigen Rauchgasen im Stadtteil gegen 23.30 Uhr zurückgenommen werden konnte, flammte das Gebäude am Morgen erneut auf. Eine neue Warnmeldung wurde um 5.24 Uhr herausgegeben. Um 8.20 Uhr wurde schließlich Entwarnung gegeben: Die Flammen seien weitgehend gelöscht, gefährlichen Rauch gebe es kaum noch. Neben in der Spitze 50 Feuerwehrleuten waren erneut eine Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland (ASB) und das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Bausachverständigen vor Ort. Das Betreten der Industriehalle sei weiterhin nicht möglich. Dresden Feuerwehreinsatz Lager in Dresden steht in Flammen: Feuerwehr kämpft gegen Ausbreitung Die Brandbekämpfer erklären: "So wie sich die Lage darstellt, müssen Teile des Gebäudes eingerissen werden, um einerseits den Brandherd im Inneren des Gebäudes zu lokalisieren und löschen zu können und andererseits die permanent bestehende Einsturzgefahr zu bannen." Für den Abriss wurde am Morgen bereits Spezialtechnik angefordert. Die Reisstraße, Straße des 17. Juni und umliegende Straßen wurden komplett gesperrt. Die Kameraden bitten darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung müssen immer mehr Menschen ihre Fenster geschlossen halten. © Roland Halkasch

Löscheinsatz erneut erfolgreich, Warnung aufgehoben

Der Feuerschein war weithin zu sehen. © Roland Halkasch "Ein Löscherfolg hat sich mittlerweile eingestellt, so dass die Rauchentwicklung gegenwärtig abnimmt", freuten sich die Brandbekämpfer um kurz vor 8 Uhr über den Stand. "Der Brand ist weitestgehend gelöscht", hieß es dann wenig später. Einige Einsatzkräfte kehrten daraufhin zu ihren Wachen zurück. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, rücken die Kräfte gegen 1 Uhr nach dem eigentlich erfolgreichen Löscheinsatz ab. Doch "gegen 3.30 Uhr kam es im Dachbereich eines bisher nicht betroffenen Gebäudeteiles zu einer Durchzündung, welche den gesamten Dachstuhl dieses Gebäudeteiles erfasste", so die Kameraden. Anwohner im Umkreis von mindestens 500 Metern sollten Fenster und Türen am Morgen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Dresden Feuerwehreinsatz Mehrere Feuerwehr-Einsätze in der Nacht: Bewohner nach Brand verletzt Der Warn-Radius wurde zwischenzeitlich vergrößert: Möglich war, dass der Brandgeruch auch in anderen Stadtteilen und in Heidenau zu riechen sei. "In diesem Fall gelten die Verhaltenshinweise auch für diese Menschen", so die Feuerwehr.

Im orangefarbenen Bereich sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. © Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Dresden: Einsatz in Industriebrache am Donnerstag

Dicke Rauchschwaden quollen aus dem Gebäude. © Roland Halkasch

Mittels Drohne des ASB wurde nach den Ausgangspunkten der verschiedenen Feuer gesucht. © Feuerwehr Dresden

Bereits von Weitem war der Rauch klar erkennbar. © Roland Halkasch Am Donnerstag konnte ein erstes Feuer relativ zügig gelöscht werden. Dafür wurden in einem Gebäude einzelne Brandherde lokalisiert und deren Bekämpfung aufgenommen. Verletzt wurde zunächst niemand, doch das Feuer habe sich innerhalb kurzer Zeit auf ein weiteres Gebäude ausgebreitet, dessen Dachstuhl in Flammen stand. Neben etwa 80 Kräften der Feuerwehr war auch die Drohnenstaffel des ASB vor Ort, um die "unterschiedlichen Brandherde besser lokalisieren und die Brandbekämpfung gezielt aufnehmen" zu können, wie ein Sprecher erklärte. Fotos vom Einsatzort zeigten einen dicken, meterhohen Rauchpilz, der aus dem ehemaligen Fabrikgebäude quoll, sowie zahlreiche Kameraden, die gegen die Flammen ankämpften. Da innerhalb des Gebäudes jedoch Absturz- und Einsturzgefahr herrschte, konnte die Feuerwehr nur von außen löschen. Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Zugverkehr, da laut DB InfraGO ein Schornstein drohte, auf die Gleise zu fallen. Anwohner wurden gebeten, das betroffene Gebiet im Umkreis von etwa 500 Metern zu meiden, alle Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Warnung wurde gegen 23.30 Uhr aufgehoben, als der Brand weitgehend gelöscht war. Nur noch gegen aufflammende Glutnester kämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr dann an, bis sie gegen 1 Uhr in der Nacht abrücken konnten. Bei den regelmäßigen Nachkontrollen wurde dann der neue Brand festgestellt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort ... © Roland Halkasch

... und kämpfte gegen die Flammen. © Roland Halkasch

