Brand in Industrie-Ruine: Schon wieder starke Rauchentwicklung!

In den frühen Morgenstunden flammte das Feuer im historischen Gebäude erneut auf. © Feuerwehr Dresden

Am Freitagmittag gab es schließlich eine erneute Warnmeldung. Der Einsatz noch immer nicht beendet.

Wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstagabend bestätigten, standen mehrere Gebäude der alten Industriebrache auf der Straße des 17. Juni in Niedersedlitz in den Abendstunden in Brand.

Nachdem erste Brandherde am späten Abend gelöscht und eine Warnung vor den giftigen Rauchgasen im Stadtteil gegen 23.30 Uhr zurückgenommen werden konnte, flammte das Gebäude am Morgen erneut auf.

Eine neue Warnmeldung wurde um 5.24 Uhr herausgegeben. Um 8.20 Uhr wurde schließlich Entwarnung gegeben: Die Flammen seien weitgehend gelöscht, gefährlichen Rauch gebe es kaum noch.

Doch mittags ging das Spiel von vorne los: Wieder wurde gewarnt! Es sei erneut zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.