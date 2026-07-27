Feuer auf Baustelle für Fröbelhöfe: Löscharbeiten bis in die Nacht

Dresden - Flammen und dichter Rauch steigen seit Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden " Fröbelhöfe " an der Löbtauer Straße empor! Die Feuerwehr gibt am Abend eine Warnung an Anwohner heraus und kämpft weiter gegen die Flammen. Ein Ende ist auch in der kommenden Nacht noch nicht absehbar!

Das sieht schlimm aus: Aus den geplanten Fröbelhöfen steigen Flammen und Rauch empor. © privat

Wie die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag, um 16.55 Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, auszurücken. Etwa 20 Minuten später ergänzte ein Sprecher, dass der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen stehe.

Bilder von vor Ort zeigten dies deutlich, zudem war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Laut dem Sprecher war diese jedoch bereits recht früh gut unter Kontrolle und stellte zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar. Diese Einschätzung wurde später am Abend leicht revidiert.

Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um, konnten am Abend aber wieder den normalen Betrieb aufnehmen.

Die Ursache für den Ausbruch des Brandes ist auch am späten Abend noch unklar. Die zahlreichen Einsatzkräfte geben weiterhin ihr Möglichstes, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.