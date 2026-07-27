Feuer auf Baustelle für Fröbelhöfe: Löscharbeiten bis in die Nacht
Dresden - Flammen und dichter Rauch steigen seit Montagnachmittag aus dem Dachgeschoss der entstehenden "Fröbelhöfe" an der Löbtauer Straße empor! Die Feuerwehr gibt am Abend eine Warnung an Anwohner heraus und kämpft weiter gegen die Flammen. Ein Ende ist auch in der kommenden Nacht noch nicht absehbar!
Wie die Dresdner Feuerwehr am Nachmittag, um 16.55 Uhr gegenüber TAG24 bestätigte, waren die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt gerade dabei, auszurücken. Etwa 20 Minuten später ergänzte ein Sprecher, dass der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen stehe.
Bilder von vor Ort zeigten dies deutlich, zudem war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Laut dem Sprecher war diese jedoch bereits recht früh gut unter Kontrolle und stellte zunächst keine Gefahr für die Anwohner dar. Diese Einschätzung wurde später am Abend leicht revidiert.
Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um, konnten am Abend aber wieder den normalen Betrieb aufnehmen.
Die Ursache für den Ausbruch des Brandes ist auch am späten Abend noch unklar. Die zahlreichen Einsatzkräfte geben weiterhin ihr Möglichstes, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
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Linien 2 und 6 an der Cottaer Straße betroffen
"Die Löscharbeiten dauern weiter an, da wir das neugefertigte Dach eröffnen müssen, um das Brandgut effektiv zu löschen." Wenn man Rauchgeruch wahrnehme, solle man die Fenster und Türen in unmittelbarer Nähe geschlossen halten. Zurzeit kämpfen etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen, so die Feuerwehr in einem frühen Update.
Später am Abend gab es ein weiteres, wonach ein Ende der Löscharbeiten weiterhin nicht absehbar ist. Demnach wird die vom Brand betroffene Dachfläche auf circa 200 Quadratmeter geschätzt.
"Durch die Dachkonstruktion gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Einsatzkräfte müssen die Dachhaut von innen und von außen mit technischen Geräten öffnen, da nur so Glutnester gefunden und effektiv gelöscht werden können", so die Feuerwehr.
Daher komme es im Umfeld der Einsatzstelle weiterhin zu Verkehrseinschränkungen. Der Straßenbahnverkehr habe aber wieder aufgenommen werden können. Das Einsatzende sei hingegen noch nicht genau absehbar, da nach Beendigung der Löscharbeiten immer eine Nachkontrolle erfolgen müsse.
Die Polizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen.
Erstmeldung von 17.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.13 Uhr
Titelfoto: privat