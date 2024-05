Großbrand in der ehemaligen Malzfabrik: Feuerwehr beendet Einsatz und zieht Bilanz

Dresden - Das Feuer in der ehemaligen Malzfabrik ist gelöscht . Die Feuerwehr hat den Einsatz beendet und zieht Bilanz.

Das Feuer wütete tagelang in der denkmalgeschützten ehemaligen Malzfabrik. Nun ist es gelöscht. © Roland Halkasch

Vier Tage lang loderten die Flammen in der leerstehenden Fabrikhalle in Dresden-Leuben. 140 Einsatzkräfte waren an den äußerst komplexen Löscharbeiten beteiligt.

Am Sonntagmittag teilte die Dresdner Feuerwehr mit, dass der Einsatz beendet sei. Die Gefahr ist gebannt.

An keiner Stelle in der Ruine wurde Temperaturen über 70 Grad Celsius festgestellt. Auch habe die Nachkontrolle ergeben, dass sich keine Rauchentwicklung mehr zeigt.

Die Sperrung an der Straße des 17. Junis wurde inzwischen aufgehoben.