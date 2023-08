Schon wieder Feuerwehr-Einsatz im Rathaus!

Dresden - Am heutigen Donnerstagabend schrillte im Dresdner Rathaus der Feueralarm. Schon wieder tagte währenddessen der Stadtrat und hatte Wichtiges zu entscheiden.

Nach einigen Minuten zogen die Kameraden deshalb von dannen. Die Mitarbeiter konnten wieder in ihre Büros.

Doch Rauch, Hitze oder gar Flammen waren nicht festzustellen. Es handelte sich - mal wieder - um einen Fehlalarm, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre am Abend gegenüber TAG24 bestätigte.

Gegen 17.25 Uhr ging der Alarm los. Sofort rückten mehrere Kräfte von der Altstädter Feuerwache aus und nahmen das Gebäude in Augenschein.

Erst vor zwei Monaten gab es ein ähnliches Szenario: Der Stadtrat tagte und der Feuermelder schlug an. Dissidenten-Stadtrat Michael Schmelich (68) stieg allerdings nur Augenblicke vor dem Alarm in einen Aufzug. In der Folge blieb er stecken.