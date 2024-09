2025 warten zahlreiche Highlights: Darauf können sich Dresdner Kunstfans freuen

Im Foyer des Archivs der Avantgarden, im Blockhaus, fand die Programmvorstellung der SKD statt. © Eric Münch

Ende Februar werde sie Dresden Richtung Berlin verlassen, so Ackermann am Dienstag anlässlich der Jahrespressekonferenz der SKD. In Berlin übernimmt sie die Präsidentschaft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der Freistaat lässt derzeit nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger suchen.

Vor dem Blick aufs kommende Ausstellungsjahr steht der Blick zurück, auf das Geschäftsjahr 2023, das nun ausgerechnet ist. Mit 2,1 Millionen Besuchern verzeichne man gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 346.000 Besuchern, sagt Claudia Rabeneck, geboren 1972, neue Kaufmännische Direktorin der SKD.

Davon stammten 42 Prozent aus dem Ausland, mit Spitzenreiter Polen vor Tschechien und den USA. Auch die Eigeneinnahmen sind gestiegen, von etwas mehr als acht Millionen (2022) auf etwas mehr als zehn Millionen Euro, ebenso der Zuschuss des Freistaats von gut 39 Millionen auf nunmehr knapp 43 Millionen Euro.

Der aktuelle Jahrgang 2024 lässt in Sachen Publikumszuspruch mit einem weiteren Wachstumsschritt rechnen. Derzeit zeichne sich ein Zuwachs von zwanzig Prozent ab, so Rabeneck.

Jeweils ein Teil davon fällt auf die Ausstellungen der zurückgekehrten Juwelen im Grünen Gewölbe, die Kinderbiennale im Japanischen Palais (mit bisher 67.000 Besuchern) sowie die Caspar-David-Friedrich-Schauen in Albertinum und Kupferstich-Kabinett (mit bislang knapp 50.000 Besuchern).