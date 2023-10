Mit Stumpi, Pocher & Co.: Große Neu-Eröffnungsparty bei Arturo

Wirt Arturo Gevorgyan (53) mit seinen Promigästen Oliver Pocher (45, l.) und Mola Adebisi (50, r.). © Holm Helis

Eingeladen war auch der mehrfache Mittelgewichts-Weltmeister, Boxer Arthur Abraham (43). "Er musste leider absagen, hat mir aber Oliver Pocher vermittelt", freute sich Gevorgyan. "Bevor ich nach Hause fahre, komme ich doch schnell in Dresden vorbei", witzelte der Comedian.

Erst Ende August hatten Amira (31) und Oliver Pocher ihr Ehe-Aus bekannt gegeben.

Mola Adebisi genoss Grillgemüse und Gambas – und den Blick auf die Frauenkirche: "Vor ein paar Jahren war ich auch schon drin. Einfach fantastisch."

Seinem Schwärmen schloss sich Profi-Boxer Marco Huck (38) an, der mit Ehefrau Amina (32) gekommen war. "Wir waren noch nie zusammen in Dresden. Das fühlt sich hier wie in Italien an", sagte Amina begeistert.