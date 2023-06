Museum am Albertplatz macht dicht: Jetzt werden die DDR-Autos versteigert!

Jens Richter (61) hat nach fast 20 Museumsjahren seinen IFA abgeholt. © Norbert Neumann

Angespannt verfolgt Jens Richter (61) die Landung seines Oldtimers. Nach einer Stunde kann der Chemnitzer mit seinem Schätzchen auf dem Anhänger die Heimfahrt antreten.

Mehr als 20 Jahre stand das elegante Automobil als Leihgabe im DDR-Museum - erst in Radebeul, dann am Albertplatz.



Wegen eines dramatischen Besuchereinbruchs hat das DDR-Museum Ende Mai seine Türen geschlossen. Inhaber und Supermarkt-Besitzer Peter Simmel (63) löst die Sammlung auf.

Mehr als 45.000 Exponate gehen an die Leihgeber zurück oder werden am 8. Juli vor Ort versteigert (TAG24 berichtete). Generelles Mindestgebot: 10 Euro.



Auch 19 DDR-Fahrzeuge müssen ihre "Garage" verlassen - über ein XXL-Flügelfenster an der Fassade, in sechs Meter Höhe, begann am gestrigen Montag die rund 27.000 Euro teure Auslagerung.

Nur sehr widerwillig gibt Museumsleiterin Gabi Reißig (60) Auskunft: "Wir haben mit dem kleinsten Auto angefangen, einem Trabant." Dann schließt sich die Tür.