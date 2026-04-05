Intendant Vogler streicht Geld fürs Römische Bad ein

Dresden - Für die Sanierung des Römischen Bades am Schloss Albrechtsberg ist die Stadt auf Spenden angewiesen. Dank einer Großspende und einem Benefizkonzert der Dresdner Musikfestspiele mit Cellist Jan Vogler (62) füllt sich der Topf langsam.

Um die vollständige Sanierung des Römischen Bades zu sichern, benötigt die Stadt weitere Spenden. © Ove Landgraf

Um Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt zu erhalten, muss die Stadt Eigenmittel in Höhe von einer Million Euro bereithalten. Das gehe nur mit Spenden, hieß es von der Verwaltung, die dazu im vergangenen Mai eine Kampagne startete.

Doch die kam nur schleppend voran. Dank einer Spende von 100.000 Euro in diesem Jahr ist der Topf auf nunmehr 147.700 Euro angewachsen.

Unterstützung leisteten auch die Dresdner Musikfestspiele, die mit Intendant Jan Vogler ein Konzert im Kronensaal organisierten. Das exklusive Kammermusikprogramm fand vor ausverkauftem Saal statt.

"Es ist für mich und mein Team überhaupt keine Frage, dass wir die Sanierung dieses besonderen Idylls unterstützen, damit es bald wieder seinen ganzen Zauber entfalten kann", teilte Jan Vogler mit, der selbst auf dem Violoncello spielte.