Vorsicht, Fuß vom Gas: Hier lauern Dresdens Superblitzer jetzt

Beide Dresdner Superblitzer sind frisch umgezogen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Beide Dresdner Superblitzer sind frisch umgezogen. Hier solltet Ihr deshalb den Fuß vom Gas nehmen.

Vor dem Wiener Tunnel wird geblitzt.
Vor dem Wiener Tunnel wird geblitzt.  © TAG24

Einer der beiden Knipser blitzt nun direkt vor dem Wiener Tunnel in Fahrtrichtung Zentrum.

Hier gilt Tempo 50, also lieber nochmal den Fuß vom Gas, bevor es runter in den Tunnel geht.

Davor stand die Kiste mit kostspieliger Passbildfunktion noch auf der Stübelallee.

Auch Dresdens zweiter Superblitzer hat seit Donnerstag einen neuen Standort.

Superblitzer in Dresden: Hier steht der Zweite

Seit Donnerstag steht der zweite Superblitzer an der Nürnberger Straße.
Seit Donnerstag steht der zweite Superblitzer an der Nürnberger Straße.  © TAG24

Das Gerät befindet sich an der Nürnberger Straße, blitzte Autofahrer, die zu schnell in Richtung Nossener Brücke düsen.

Damit es den Autofahrern nicht langweilig wird, wurde am Freitagnachmittag die Straßenseite getauscht. Nun steht der Blitzer auf der Nürnberger Straße, Höhe Hübnerstraße, in Richtung Technische Universität.

An beiden Punkten gilt Tempo 30.

Zuletzt stand der sogenannte "Enforcement-Trailer" noch auf Lipsiusstraße.

TAG24 wünscht Euch eine gute Fahrt.

