Vorsicht, Fuß vom Gas: Hier lauern Dresdens Superblitzer jetzt

Dresden - Beide Dresdner Superblitzer sind frisch umgezogen. Hier solltet Ihr deshalb den Fuß vom Gas nehmen.

Vor dem Wiener Tunnel wird geblitzt. © TAG24

Einer der beiden Knipser blitzt nun direkt vor dem Wiener Tunnel in Fahrtrichtung Zentrum.

Hier gilt Tempo 50, also lieber nochmal den Fuß vom Gas, bevor es runter in den Tunnel geht.

Davor stand die Kiste mit kostspieliger Passbildfunktion noch auf der Stübelallee.

Auch Dresdens zweiter Superblitzer hat seit Donnerstag einen neuen Standort.