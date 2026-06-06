06.06.2026 20:05 CSD trotzt Regen in der Dresdner Innenstadt: "Unser Motto ist so aktuell wie nie"

Nach juristischen Streitigkeiten haben Tausende Menschen am Samstag in Dresden den Christopher Street Day (CSD) gefeiert.

Von Eric Hofmann

Dresden - Mal knallte die Sonne, mal prasselte der Regen: Das alles konnte Tausenden Demonstranten beim 33. "Christopher Street Day" (CSD) am Samstag nicht die Stimmung nehmen. Lautstark und bunt lief der Zug durch Alt- und Neustadt, verbreitete Partystimmung. Bei letzterer wurde aber gegen Ende zur Zurückhaltung aufgerufen, besonders, wenn es dabei um Bratwürste geht.

Seit 12 Uhr demonstrierten die CSD-Teilnehmer am Samstag. © Thomas Türpe Ab 11.30 Uhr wurde es auf dem Altmarkt voll, eine halbe Stunde später setzte sich der Zug durch die Seestraße in Bewegung. Hinter ein paar Bikern kam der Truck des Dresdner CSD, besetzt unter anderem mit der Queer-Beauftragten der Bundesregierung Sophie Koch (32, SPD) oder der Diabetes-Influencerin Lyn Künstner (34). Unterstützt wurde die Mega-Demo durch CSDs aus anderen Städten, politische Parteien, Clubs und Unternehmen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war mit einem eigenen Truck unterwegs, ebenso wie die Deutsche Aidshilfe, die in der Demo Kondome verteilte. Feierfreudig zog die Demo unter Disco- und Techno-Musik über die St. Petersburger zur Steinstraße, dann über die Albertbrücke in die Neustadt bis zum Alaunpark, wo es erst mal eine Pause gab. Über die Königsbrücker und Königstraße ging es dann zur Augustusbrücke, von dort aufs Terrassenufer. Dresden Lokal Gastronomen laden zum "Striesener Sommer" War das Ende noch auf der Brücke, füllte die Demo vorne bereits das komplette Terrassenufer.

Vom Regen ließen sich die Menschen nicht aufhalten. © Jürgen Lösel/dpa

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