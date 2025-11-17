Das gab's noch nie! Darum ist der Fernsehturm untenrum nackt

Dresden - Der Traum lebt: In fünf Jahren könnten Besucher wieder oben auf dem Fernsehturm stehen . Doch auch jetzt kann man am Fuße des insgesamt 252 Meter hohen Bauwerks etwas entdecken, was so noch nie zu sehen war: das freigelegte Fundament.

So noch nie zu sehen: Der Turm ist unten rum "nackig". © Norbert Neumann

Erstmals seit Erbauung vor 61 Jahren ist der Turm untenrum "nackt" zu sehen. Grund sind aber nicht die Sanierungspläne, sondern davon unabhängige Wartungsarbeiten. Diese laufen seit August.

"Wir haben das Fundament bis auf eine Tiefe von sechs Metern freigelegt", sagt Benedikt Albers (45), Sprecher der Telekom-Tochter "Deutsche Funkturm" (DFMG), die Bauherrin und Eigentümerin des Fernsehturms ist.

So habe man auf Schäden prüfen und die äußere Betonschicht bereits erneuern können, damit kein Wasser eindringen kann. Bis Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.



Fundament und Co. bestehen übrigens aus Stahlbeton. Hennigsdorfer Spannstahl, der etwa für die Carolabrücke genutzt wurde, war laut Albers nicht genutzt worden. Das war nach dem Einsturz der Brücke geprüft worden.