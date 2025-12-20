Rückkehr zum Jahresende: Hier steht Dresdens Superblitzer jetzt

Dresden - Auch zu Weihnachten geht Dresdens Superblitzer "HWI VE 159" auf Raser-Jagd - und ist dabei frisch umgezogen. Hier müssen Autofahrer jetzt achtgeben.

Der Superblitzer steht aktuell aus der Bergstraße (B170) kurz vor der Stadtgrenze. © TAG24

Der sogenannte "Enforcement Trailer" steht seit Donnerstag auf der Bergstraße (B170) stadtauswärts.

Dort gilt Tempo 50, allerdings findet wenige Meter weiter ein Übergang auf Tempo 70 statt. Wer also etwas zu früh aufs Gas drückt, riskiert eine Strafe.

Zuletzt stand das Messgerät noch unmittelbar vor dem Wiener Tunnel in Richtung Stadtzentrum, nun kehrt es jedoch an eine alte Wirkungsstätte zurück.

Denn bereits im Juli dieses Jahres machte der Superblitzer an eben jener Stelle auf der Bergstraße kurz vor der Stadtgrenze Jagd auf Raser.