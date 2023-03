Jährlich Hunderttausende Mal geklickt: Das ist Dresdens Auge in die Welt

Dresden - Mal schnell schauen, wie das Wetter in München ist, oder ob es in Köln etwas zu feiern gibt: Webcams bieten Nutzern die Chance, das Geschehen von überall auf der Welt in nahezu Echtzeit zu verfolgen. Auch in Dresden gibt es so ein Auge, das die Bilder der wunderschönen Altstadt im Netz verbreitet. Wir haben der Kamera einmal hinter die Linse geblickt.