Klo-Zoff am Altmarkt: "Dresdner Winterfest" lässt Toiletten-Unternehmer verzweifeln

Dresden - Während es oben beim " Dresdner Winterfest " auf dem Altmarkt nur so vor Menschen wimmelt, herrscht eine Etage tiefer tote Hose: Der dortigen WC-Anlage bleiben die Kunden weg. Betreiber Mirco Grahl (56), der 1 Euro Gebühr verlangt, macht dafür die "Winterfest"-Organisatoren um Betreiber Holger Zastrow (55) verantwortlich. Denn die bieten eigene Toiletten an.

Die Eisbahn erweist sich für das Winterfest als Publikumsmagnet - nicht jedoch für die Toilette darunter. © Steffen Füssel

Seit 2008 betreibt Grahl die 60 Quadratmeter große Toilette unter dem Altmarkt, pachtet die Räume von Parkhaus-Eigentümer Q-Park.

"Corona und dann die zweijährige Sanierung des Altmarktes bedeuteten für uns tiefrote Zahlen", erinnert er sich. Allein zwischen Januar und November 2023 erlitt Grahl an dem Standort Verluste in mittlerer fünfstelliger Höhe, kann diese nur durch seinen gut laufenden Handwerksbetrieb auffangen. Den beiden Vollzeit-Angestellten unter dem Altmarkt hält er jedoch stoisch die Treue: Sie putzen nach wie vor täglich Spiegel und Fußböden, füllen das Klopapier auf, säubern und entstopfen die Toiletten von allerhand Rückständen.

Doch nun kommt es für Grahl noch dicker: Die Organisatoren des Winterfestes, Matteo Böhme (41) und Stadtpolitiker Holger Zastrow (55), wollen offenbar nicht mit ihm kooperieren. Für 50 Cent Gebühr bieten sie ihr eigenes stilles Örtchen im oberirdischen Container an.

"Das ist das erste Mal in 15 Jahren, dass mir so was passiert", sagt Grahl verblüfft. "Dabei bin ich gerade jetzt so dringend auf Marktbesucher als Kunden angewiesen."