Nach Busunglück in Bühlau: Bäckerei Richter öffnet am Donnerstag wieder!

Dresden - Ein Linienbus der DVB zerstörte vor zwei Wochen die Fassade und den Verkaufsraum der Bäckerei Richter in Bühlau . Repariert ist der Laden noch lange nicht, doch Bäckermeister Stefan Richter (49) hat sich eine andere Option überlegt.

Stephan Richter (49) steht aktuell vor den Trümmern seiner Existenz. Die Hoffnung und den Tatendrang verlor er aber trotzdem nicht. © Eric Münch

Wie der 49-Jährige auf seiner Webseite mitteilte, startet das Team den Verkauf von frischen Backwaren wieder am 1. Februar. Los gehts am Donnerstag bereits um 2 Uhr nachts, dann wird Richter gemeinsam mit seinen Gesellen Brot, Brötchen und Kuchen backen.

Sein Ofen stand seit dem 16. Januar still, nachdem ein Bus tags zuvor mit voller Wucht in den Innenraum der Feinbäckerei krachte und diesen zerstörte. 2020 hatte Richter die Bäckerei erst saniert - nun startet er von vorn.

Nach kurzer Fassungslosigkeit darüber handelte der Bäckermeister jedoch schnell und überlegte sich einen Drei-Schritte-Plan zur Wiedereröffnung seines Lebenswerks. Der offene Verkaufsraum wurde noch am Unfalltag mit Holzspanplatten und einer provisorischen Tür gesichert. Der Schutt beiseite geräumt.

Die Backstube blieb von dem Unglück glücklicherweise verschont, sodass Richter und sein Team den Ofen bereits am Dienstag wieder anschmeißen können. Dann werden Kekse gebacken, Sauerteig angesetzt, Saaten und Schrote vorgequollen. "Wir müssen ja ein bisschen was vorbereiten", so der Bäckermeister gegenüber der Sächsischen Zeitung.

Verkauft wird vorerst in einem mobilen Wagen wenige Meter neben der Bäckerei, den Richter von der Bäcker- und Konditorengenossenschaft Bäko Ost geliehen hat.