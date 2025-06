Saisonstart an Wasserskianlage Leuben: Diese hohe Summe haben 30 Meter Umzug den Chef gekostet

Dresden - Um das verheerende Operetten-Feuer zu löschen, war die Feuerwehr auch an der Kiesgrube Leuben zum Wasserziehen angerückt. Dort heißt es an der Wasserskianlage jetzt wieder: Sport frei!

Blick auf den südlichen Kiessee in Leuben. Die Container-Bauten mit Umkleide, Gastro und Co. mussten vom Ufer rund 30 Meter weiter weg ziehen. © Steffen Füssel

Um wieder öffnen zu dürfen, ist Betreiber Martin Riedel (52) wie von der Verwaltung vorgegeben in den letzten Monaten mit seinen Container-Bauten vom Ufer ein paar Meter weiter hinter eine Hecke gezogen. Das hat ihn nicht nur massiv Nerven gekostet ...

Zur Erinnerung: Vor 20 Jahren hatte der Unternehmer seine Container in Abstimmung mit dem Rathaus am Ufer des Kiessees im Landschaftsschutzgebiet aufgebaut.

Ein Gericht erklärte die Regelung Jahre später für unwirksam, nach jahrelanger Duldung musste Riedel auf Druck der grünen Verwaltungsspitze vom Ufer weichen - entgegen dem wiederholt erklärten Willen des Stadtrates.

Sein neuer Standort für die Container liegt nur 30 Meter weiter und damit außerhalb des Schutzgebietes.

"Ich habe noch nie so einen Aufwand gehabt und so massiv in die Natur eingegriffen", erklärt Riedel. So habe er eine intakte Wiese aufbaggern und neue Leitungen für Wasser und Strom verlegen müssen.