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Superblitzer wacht in neuem Revier über Tempo 30 am Bahnübergang

Der Superblitzer steht nun in Dresden-Weixdorf an der Kreuzung Königsbrücker Landstraße/Pastor-Roller-Straße

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Dresdens Superblitzer geht weite Wege. Der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-159, ist umgezogen. Sein neuer Standort befindet sich nun am Stadtrand in Weixdorf.

Auf der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt.
Auf der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt.  © TAG24

An der Kreuzung Königsbrücker Landstraße/ Pastor-Roller-Straße hat der Blitzerkasten sein neues Revier bezogen, kontrolliert Verkehrsteilnehmer, die stadteinwärts unterwegs sind.

Anwohner überqueren hier regelmäßig die Straße. Bevor Ihr die Radarfalle zu Gesicht bekommt, müsst Ihr den Bahnübergang überqueren.

Damit Autofahrer sich hier ans Tempolimit von 30 Stundenkilometern halten, wurde der Superblitzer zu Ostern an Ort und Stelle platziert.

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Zuletzt wurden Raser von diesem Blitzer nicht nur in der Güntzstraße zur Kasse gebeten.

Unmittelbar an der Einmündung zur Pastor-Roller-Straße wurde der Blitzeranhänger positioniert.
Unmittelbar an der Einmündung zur Pastor-Roller-Straße wurde der Blitzeranhänger positioniert.  © TAG24
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Auch auf der Pillnitzer Landstraße oder in Bühlau schaute der Enforcement Trailer genauer auf die Tacho-Werte. Sein Kollege hält indessen an der Bautzner Landstraße die Blitzer-Stellung.

Titelfoto: TAG24

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