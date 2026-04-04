Superblitzer wacht in neuem Revier über Tempo 30 am Bahnübergang

Dresden - Dresdens Superblitzer geht weite Wege. Der Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-159, ist umgezogen. Sein neuer Standort befindet sich nun am Stadtrand in Weixdorf.

Auf der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf sind maximal 30 Stundenkilometer erlaubt. © TAG24

An der Kreuzung Königsbrücker Landstraße/ Pastor-Roller-Straße hat der Blitzerkasten sein neues Revier bezogen, kontrolliert Verkehrsteilnehmer, die stadteinwärts unterwegs sind.

Anwohner überqueren hier regelmäßig die Straße. Bevor Ihr die Radarfalle zu Gesicht bekommt, müsst Ihr den Bahnübergang überqueren.

Damit Autofahrer sich hier ans Tempolimit von 30 Stundenkilometern halten, wurde der Superblitzer zu Ostern an Ort und Stelle platziert.

Zuletzt wurden Raser von diesem Blitzer nicht nur in der Güntzstraße zur Kasse gebeten.