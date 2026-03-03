30 Jahre Anfragen abgelehnt: Schauspielerin Eva Habermann endlich im Playboy

München - Die Schauspielerin und Filmemacherin Eva Habermann hat 30 Jahre lang die Anfragen des Männermagazins Playboy angelehnt, wie sie sich erinnert. Und nun, mit 50 Jahren, zieht sie endlich für das Erotik-Shooting blank.

Da hat sich das drei Jahrzehnte lange Warten gelohnt: Eva Habermann (50) lässt für den Playboy – endlich – die Hüllen fallen. © Montage: Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland April 2026 (2)

Geht man die Karriere der gebürtigen Hamburgerin durch, liest es sich wie ein Best-of der deutschen TV-Landschaft – aus den verschiedenen Generationen und Genres.

"PumucklTV", "Immenhof", "Rosamunde Pilcher", "Tatort", "Der Ermittler", "Die Kommissarin" – und sogar im Jubiläums-Format der "Schwarzwaldklinik" war sie zu sehen.

Aber auch für die Quatschproduktion "Feuer, Eis & Dosenbier" war sie sich nicht zu schade und spielte neben den Comedians Axel Stein und Rick Kavanian die weibliche Hauptrolle.

Jetzt beschäftigt sie vor allem der Umstand, mit 50 im Playboy zu sein, wie sie im Interview mit dem Männermagazin erzählt.

"Wenn du mit 50 so ein Shooting machst, dann hast du viele Leute, die das super finden, und natürlich auch die, die sagen: 'Wie kann sie nur?!'", sagt Eva Habermann in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.