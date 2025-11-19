Anne Wünsche bringt Erotik-Kalender raus: "Ich will niemandem gefallen"
Berlin - Stars wie Mia Julia (38) oder Micaela Schäfer (42) haben es vorgemacht. Jetzt bekommen die Nackedei-Queens neue Konkurrenz: Anne Wünsche (34) bringt ihren eigenen Erotik-Kalender auf den Markt.
Zu bestellen gibt es diesen dann in ihrem Online-Shop. Wer also noch auf der Suche für das passende Weihnachtsgeschenk ist, könnte fündig werden. Zu tief ins Portemonnaie müssen die Kunden zumindest nicht greifen.
"Der Preis steht noch nicht final fest, aber wir orientieren uns am Durchschnittspreis solcher Kalender. Es wird also nichts Überteuertes", erzählt die Dreifach-Mama in einem PR-Interview.
Fürs Kinderzimmer ist der Kalender eher nicht gedacht. Klar ist: Es wird freizügig werden, hat sich die 34-Jährige in der Erotikbranche längst einen Namen gemacht - auch wenn die Influencerin dafür viel Kritik einstecken musste.
"Ich bin stolz darauf, dass ich als dreifache Mama mit meinem Körper Geld verdienen kann. Ich liebe, was ich tue, und kann meinen Kindern und mir damit ein freies Leben ermöglichen. Wenn mich jemand eine Bitch nennt, ist das okay. Ich will niemandem gefallen."
Anne Wünsche kämpft mit Henning Merten vor Gericht
Eigene Sexpuppe, eine Erotik-Agentur, eine geplante Only-Fans-WG auf Mallorca und jetzt auch noch ein Erotik-Kalender: Anne Wünsche gibt weiter Vollgas. "Ich will zeigen, dass man stark sein und seinen eigenen Weg gehen darf – auch wenn gefühlt ganz Deutschland gegen einen ist."
Beruflich könnte es mit den neuen freizügigen Onlineshop kaum besser laufen, privat hingegen hat die Unternehmerin mal wieder Ärger an der Backe.
Ihr Ex Henning Merten (36) hat der gemeinsamen Tochter ein Reiseverbot verpasst. Aus Angst sie würde Hals über Kopf mit ihren drei Kindern nach Dubai ziehen, darf die Zehnjährige Deutschland nicht verlassen.
Jetzt muss sich ein Gericht um den neu entfachten Rosenkrieg kümmern. "Ich hoffe, dass dann wirklich mal Frieden herrscht. Ich habe das Gefühl, es ist nur ein Machtspielchen", erklärte die Brandenburgerin zuletzt in ihrer Instagramstory. Der Ex-BTN-Star stellt gleichzeitig klar: "Es ist nicht mein Ziel, dem Papa die Kinder wegzunehmen."
Titelfoto: Instagram/Anne Wünsche