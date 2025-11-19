Anne Wünsche bringt Erotik-Kalender raus: "Ich will niemandem gefallen"

Berlin - Stars wie Mia Julia (38) oder Micaela Schäfer (42) haben es vorgemacht. Jetzt bekommen die Nackedei-Queens neue Konkurrenz: Anne Wünsche (34) bringt ihren eigenen Erotik-Kalender auf den Markt.

Anne Wünsche (34) gibt es bald im Wandformat für zu Hause. © Instagram/Anne Wünsche

Zu bestellen gibt es diesen dann in ihrem Online-Shop. Wer also noch auf der Suche für das passende Weihnachtsgeschenk ist, könnte fündig werden. Zu tief ins Portemonnaie müssen die Kunden zumindest nicht greifen.

"Der Preis steht noch nicht final fest, aber wir orientieren uns am Durchschnittspreis solcher Kalender. Es wird also nichts Überteuertes", erzählt die Dreifach-Mama in einem PR-Interview.

Fürs Kinderzimmer ist der Kalender eher nicht gedacht. Klar ist: Es wird freizügig werden, hat sich die 34-Jährige in der Erotikbranche längst einen Namen gemacht - auch wenn die Influencerin dafür viel Kritik einstecken musste.

"Ich bin stolz darauf, dass ich als dreifache Mama mit meinem Körper Geld verdienen kann. Ich liebe, was ich tue, und kann meinen Kindern und mir damit ein freies Leben ermöglichen. Wenn mich jemand eine Bitch nennt, ist das okay. Ich will niemandem gefallen."