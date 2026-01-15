Anne Wünsche schießt gegen Oli Pocher zurück: "Ich schei* auf deine Kohle"

Berlin - Der Stachel sitzt auch nach dem Gerichtsurteil tief. Ende November entschied das Landgericht Hamburg zugunsten von Anne Wünsche (34) - nach fast fünf Jahren. Oliver Pocher (47) hatte 2020 in seiner berüchtigten Bildschirmkontrolle behauptet, die Influencerin hätte Follower und Likes gekauft und lieferte vermeintliche Beweise.

Kruzer Prozess: Oli Pocher (47) darf die Behauptungen über gekaufte Likes und Follower nicht mehr wiederholen. © Henning Kaiser/dpa

Ein schwerer Vorwurf in der Netz-Welt, die der Ex-BTN-Star aber von sich weisen konnte. Das Gericht gab ihr Recht.

Auch die Medien waren sich einig: Die Dreifach-Mama hatte gewonnen. Nur Oli Pocher, der den Prozess mit einer Spende von 15.000 Euro letztendlich beendete, sieht das etwas anders.

Im YouTube-Fomat "Hey Aaron" von Gastgeber Aaron Troschke (36) kommt der Comedian auf den Dauerstreit kurz zu sprechen: "Ich weiß nicht, ob das ein Unentschieden war, weil sie hat ja gar nichts gewonnen. Sie wollte ja Schmerzensgeld. Sie hat nicht ansatzweise Schmerzen erlitten", so Pocher.

Das aber lässt das Nackedei-Model nicht auf sich sitzen - und stellt selber in einem Reel klar: "Es ging nicht um Schmerzensgeld. Es ging um Schadensersatz für Kooperationen, die ich dadurch verloren habe."

Der polarisierende Entertainer sieht es nicht ein, für etwas zu zahlen, da die vermeintlichen Beweise auch ihn getäuscht hätten. Doch um Geld ging es Anne Wünsche nie. Dafür läuft es bei dem Erotik-Model viel zu gut, legt die 34-Jährige doch immer wieder gerne ihre XXL-Einkünfte offen. "Ich hab ein bisschen das Gefühl, er glaubt, ich bin auf sein Geld angewiesen. Olli, Ich brauch dein Geld nicht. Ich will es auch nicht. Ich schei* auf deine Kohle."

