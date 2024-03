Ärztin mit Häftling! Heißer Sex bei "Alles was zählt"

Ava (Laura Egger, 35) will das Jobangebot beim BDE in München absagen, wenn es ihrer Freundin Chiara (Alexandra Fonsatti, 30) damit so schlecht geht. Obwohl es einen Knick für ihre Beziehung bedeuten würde, knickt die Weltmeisterin ein: "Ich will, dass du nach München gehst, wenn du den Job bekommst."

Charlotte "Charlie" Beer (Shaolyn Fernandez, 26) kommt unter Mithilfe ihrer neuen Managerin Isabelle (Ania Niedieck, 40) ihrem Traum vom Kaderplatz bei den Steinkamps immer näher.

Bis sie Chefin Simone auf die Nachfrage, weshalb sie zuletzt keinen Trainer hatte, anpampt: "Weil ich keinen Trainer brauche. Ich bin gerade super gelaufen, das haben Herr Öztürk und Frau Reichenbach auch gesagt. Und wenn Sie das anders sehen, dann haben Sie einfach keine Ahnung."