AYTO-Kandidat zieht plötzlich blank: "Der hat drei Beine!"

Von Annika Rank

Koh Samui (Thailand) - Bei "Are You The One?" sorgt Joshua aka "Joshi Josh" (24) weiterhin für Trubel unter den Frauen. In der neuen Doppelfolge lässt er aber auch mal seinen weichen Kern durchblitzen. Andernorts geht's aber heiß her.

Endlich scheint es bei Joshua (24) und Joanna (26) aufwärtszugehen. © RTL Bei der Feuershow überkommen den Casanova scheinbar plötzlich die Emotionen, sodass er sich zu Joanna (26) beugt und flüstert: "Ich liebe di...". Gerade noch so kann er sich stoppen. "Ich wollte süß sein", erklärt der 24-Jährige, als er in der Matching Night auf den Moment angesprochen wird. Er habe also lediglich "aus dem Affekt heraus" geredet, gibt aber trotzdem zu, Joanna mehr zu mögen als alle anderen Frauen in der Villa. Er beichtet ihr: "Ich hab mich geöffnet, und es fühlt sich bisschen gut an. Ich bin dankbar, dass du mir noch eine Chance gegeben hast." Wie lange er seiner Auserwählten diesmal treu bleiben kann, wird sich zeigen. Are You The One? Matching Night sorgt für jede Menge Drama - "Das ist kein Mann, das ist 'ne Pu**y" Währenddessen geht es im Boom Boom Room heiß her: Sophia (23) und Selina (23) schnappen sich Kaan (29) und Enes (23), dann geht es in die Badewanne - wobei Letzterer ohne zu zögern blankzieht. "Der Enes ist ein Riese, der hat drei Beine", staunen die anderen bei dem Anblick. "Enes, du füllst den ganzen Pool aus. (...) Normal, bei so 'ner Palme, die der hat. So ein Gerät."

Enes (23) zieht blank im Boom Boom Room. © RTL

AYTO: Tano lästert über unnatürliche Kandidatin: "Die hat einfach einen guten Arzt gehabt"

Tanos (23) Lästereien bleiben leider nicht unbemerkt. © RTL Aber AYTO wäre natürlich nicht AYTO ohne ein wenig Stress und Drama: Joshua, Levin (25) und Tano (23) diskutieren - vermeintlich ohne Zuhörer - das Aussehen von Tori (24). "Eigentlich ist Tori echt nicht hässlich", befindet Joshua. Tanos knallharte Einschätzung: "Die ist ja auch nicht echt. Die hat einfach einen guten Arzt gehabt." Da Anna (24) das Gespräch aber mitgehört hat, verbreitet sich die Kunde über den gemeinen Arzt-Kommentar kurz darauf wie ein Lauffeuer in der Villa. Tano versucht die Schuld zwar noch von sich und auf Levin zu schieben - jedoch ohne Erfolg. Are You The One? Jede Menge Orgien bei "AYTO": "Das Ding ist eine Rakete, bereit zum Abschießen" Glücklicherweise kann die schlechte Stimmung schnell aus der Welt geschafft werden. Denn Toris Reaktion auf Tanos Arzt-Unterstellung lautet einfach "Ja. Und?", und damit ist die Sache auch erledigt.

Glücklicherweise nimmt Tori (24) ihm seinen Kommentar nicht lange übel. © RTL