Matching Night sorgt für jede Menge Drama - "Das ist kein Mann, das ist 'ne Pu**y"

Bei Are You The One? herrscht in Doppelfolge 7 und 8 dicke Luft bei gleich mehreren Paaren. Insbesondere bei Camelia und Deisy fließen Tränen.

Ko Samui (Thailand) - Schon nach wenigen Tagen herrscht bei "Are You The One?" (AYTO) jede Menge Drama, denn die dritte Matching Night in Doppelfolge 7 und 8 sorgt insbesondere bei Camelia (29) und Deisy (26) für dicke Krokodilstränen. Doch nicht nur bei den beiden ist die Stimmung am Tiefpunkt.

Zwischen Deisy (26, l.) und Dino (29) herrscht dickte Luft. © RTL/Screenshot Auch bei Sinan (30) und Ina (30) herrscht nach der Offenbarung des 30-Jährigen, dass die Blondine rein optisch eigentlich doch nicht sein Typ sei, Eiszeit. Wie gut, dass die beiden tatsächlich kein Perfect Match sind, wie die Matchbox schließlich anzeigt. Und das, obwohl sie sich wenige Stunden zuvor noch sicher waren. So ergeht es auch Deisy mit ihrem Dino (29), der der Düsseldorferin schon seit Tag eins gefällt. Als der 29-Jährige dann allerdings in der Matching Night vor versammelter Mannschaft erklärt, nicht Deisy, sondern Ina optisch am attraktivsten von allen Frauen zu finden, sieht die 26-Jährige rot. "Das ist kein Mann, das ist 'ne Pu**y. Und ich brauch' keine Pu**y an meiner Seite", giftet die Rheinländerin in Richtung des Mannes ihrer Begierde, der auch einige Zeit später mit seinen Beschwichtigungsversuchen scheitert, auf die Deisy lediglich mit einem "Laber' mir keine Bulette ans Ohr" reagiert. Autsch! Are You The One? Dreier im Boom-Boom-Room? "Ist halt für mich mehr Arbeit, aber ich liebe Arbeit" Ärger gibt es nach der Matching Night allerdings auch zwischen Camelia und Frauenschwarm Levin (25) - und das dank Sophia Thomalla (35)!

Ina (30) ist bei einigen Männern heiß begehrt - was wiederum zu Unmut bei den Ladys führt. © RTL/Screenshot

AYTO 2025: Gruppe knipst vier Lichter in dritter Matching Night an

Camelia (29) vergießt nach der Matching Night bittere Tränen. © RTL/Screenshot Die AYTO-Moderatorin konfrontiert die 29-Jährige nämlich im Beisein sämtlicher Teilnehmer mit ihrer eigenen Aussage gegenüber Levin, dieser sei "eklig", weil er sich für mehrere Frauen in der Show interessiere - und entsprechend auf Tuchfühlung gehe. Dass Camelia den Frauenschwarm in seinem Flirt-Modus "hemme", will sich die 29-Jährige aber nicht gefallen lassen - und bricht in bittere Tränen aus. Und wie reagiert Levin auf den Gefühlsausbruch der Brünetten? "Ich hab' gar keinen Bock mehr auf dieses Drama", erklärt er zunächst, ehe er sich einige Stunden später dann doch wieder knutschend mit der 29-Jährigen in der Küche wiederfindet. Immerhin: Die Gruppe knipst in der dritten Matching Night insgesamt vier Lichter an und ist damit zumindest bislang auf einem guten Weg, die (derzeitige) Gewinnsumme von 230.000 Euro einzustreichen.

Levin (25) hat hingegen weniger Lust auf Drama. © RTL/Screenshot