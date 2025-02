Dreier im Boom-Boom-Room? "Ist halt für mich mehr Arbeit, aber ich liebe Arbeit"

Wie immer denken aber einige Boys und vor allem Girls bei "Are You The One?" (AYTO), nach wenigen Tagen eine Exklusivität zu haben.

Ko Samui (Thailand) - Eifersucht in einer Datingshow - ein ungünstiger Begleiter. Hinterm Rücken geht es in Doppelfolge 5 & 6 dann richtig zur Sache.

Geschockt, dass ihre Matchbox-Entscheidung verkauft wurde: Camelia (29) und Levin (25). © Screenshot/RTL+ Levin (25) und Camelia (29) wollen in der Matchbox abchecken, ob sie füreinander gemacht sind. Doch sie bekommen nicht die Gelegenheit dazu, weil Dino (29) die Entscheidung für 30.000 Euro verkauft und die Gewinnsumme auf 230.000 Euro erhöht. Die wird allerdings nur ausgezahlt, wenn am Ende der Staffel alle zehn Perfect Matches gefunden werden. Der Münchner spiele "komplett gegen das Team", findet Levin. Doch der 29-Jährige steht hinter seiner Entscheidung. Gewinne man die Staffel, habe jeder 1500 Euro mehr. Aber eben nur im Erfolgsfall. "Mein Puls geht hoch bei so einer Dummheit. Das ist einfach nur dumm", motzt Sinan (30). "Der Junge ist komplett unten durch." Are You The One? Eiskalte Verführerin zerstört "AYTO"-Liebe: "Sie hat ihre Seele an den Teufel verkauft!" Und auch Camelia, die sich mit Levin schon auf Wolke sieben sah, pampt Dino an: "Bist du dumm? Du hast dich so ausgeschlossen aus der Gruppe, an sich kannst du freiwillig gehen!"

AYTO 2025: Ein Dreier mit zwei Frauen ist für Levin "mehr Arbeit, aber ich liebe Arbeit"

Levin (25) wird zum Playboy. © Screenshot/RTL+ Derweil sind Joanna (26) und Sophia (23) heiß auf Levin, gönnen ihn sich gegenseitig. "Ich hatte noch nie einen Dreier, aber dafür wäre ich offen", sagt Joanna und fragt ihn einfach mal. Der Physiotherapeut grinst: "Ist halt für mich mehr Arbeit, aber ich liebe Arbeit." Joanna und Sophia, aber auch Nachrückerin Tori (24) sind für Sinan sehr offene Frauen. "Die würden hier mit jedem, den sie gut finden, rummachen. Das ist auch Teil der Show, und es ist gut, dass solche Frauen da sind." Erst mal schnappt sich Sinan aber Ina (30), die ihm ENDLICH das erste Mal küsst, worauf er schon sooo lang gewartet hatte. Kurz darauf korbt er die Bielefelderin aber halb, da sie ihm zu unnatürlich sei. Are You The One? "AYTO": Küsse, Flirts und Fummelei - "Ich habe Bock, mit jedem rumzumachen!" Und Camelia ist weiterhin sinnlos eifersüchtig. Man müsse nicht mit mehreren Frauen küssen, um das Perfect Match zu finden, findet die Münchnerin. Sieht ihr "Auserwählter" Levin anders und feiert weiter seinen Hot Boy Summer.

