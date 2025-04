Sophia Thomalla über Dusch-Action: "Weiß jetzt, wie du untenrum aussiehst"

"Are You The One?" neigt sich langsam dem Ende zu, doch in der neuen Doppelfolge feiern die Teilnehmenden noch mal frei nach dem Motto: jeder mit jedem.

Von Annika Rank

Koh Samui (Thailand) - "Are You The One?" neigt sich langsam dem Ende zu, doch in der neuen Doppelfolge feiern die Teilnehmenden noch mal - frei nach dem Motto: jeder mit jedem. Und das bringt natürlich Stress mit sich.

Tano (24) und Joanna (26) lassen es sich unter der Dusche gut gehen. © RTL Da Tano (23) sich mit Anna (24) gestritten und einen unausgesprochenen Schlussstrich gezogen hat, geht er wohl als Trotzreaktion auf Angriff bei den anderen Frauen in der Villa, insbesondere bei Tori (24) und Joanna (26). Letztere musste gerade einen "No Match"-Rückschlag mit ihrem Favoriten Joshua (24) hinnehmen und lässt sich vielleicht deshalb sofort zu einem Duschgang mit Tano hinreißen. "Dann mach ich jetzt, was meine Eierstöcke wollen!", so ihre Ankündigung. Während Joanna in der Dusche also obenrum blankzieht, lässt Tano tief in seine runtergezogene Badehose blicken. Are You The One? Heiße Nacht und Totalausfall bei "AYTO": "Das System ist runtergefahren" Das geht auch an Moderatorin Sophia Thomalla (35) nicht vorbei, die ihn unverblümt darauf anspricht: "Das Ding war auf jeden Fall mal draußen. Ich hab das Ding gesehen, ich weiß jetzt, wie du untenrum aussiehst." "War gut?", will Tano daraufhin wissen, bekommt aber leider keine Antwort von der 35-Jährigen. Zumindest Joanna befindet sein "Ding" für "gut". Aber: "Ich hab's gesehen, aber hab's nicht angefasst." Gut zu wissen. Wohl auch für ihre Verflossenen Anna und Joshua, denen die Dusch-Einlage natürlich nicht so geschmeckt hat.

Sophia Thomalla (35) wurde mehr oder weniger unfreiwillig Zeugin der Dusch-Action. © RTL

Frech wie immer kann Tano seinen Kopf gerade noch so aus der Schlinge ziehen. © RTL

AYTO: Sinan kriegt sein Fett weg - "Otto der Staffel"

Sinan (29, r.) konfrontiert Joshua (24) mit seiner "Otto"-Aussage. © RTL In der Matching Night muss Joshua aber nicht nur einstecken, sondern teilt auch aus - und zwar gegen Sinan (29), den er vor der versammelten Gruppe als den "Otto der Staffel" betitelt. Durch sein besserwisserisches Gelaber sei dieser nämlich inzwischen "bei fast jedem untendurch". Und weiter: "Alle lachen über den." Sowohl Anna als auch überraschenderweise Sophia Thomalla springen dem 29-Jährigen verteidigend zur Seite. "Ich finde, dass die Jungs ein bisschen zu hart mit Sinan ins Gericht gehen", erklärt Anna. "So was in der Villa zu sagen ist eine Sache, aber dann in der Matching Night weiter zu feuern vor allen … Ich mag so was nicht." Are You The One? Datingshow-Boy lässt nichts anbrennen: "Bakterien, die man nicht austauschen sollte" "Im Endeffekt weiß ich, dass ich eine starke Persönlichkeit bin, und egal, was hier ist, mich nicht unterkriegen lassen", zeigt sich Sinan kämpferisch. "Da muss schon bisschen mehr passieren."