Carmen Geiss entsetzt über Chatbilder an Tochter Davina: "Königin der Dickpics"

Mama Carmen (59, l.) ist von den zahlreichen Nacktbildern fragwürdiger Verehrer an ihre Tochter Davina (21) mittlerweile nur noch genervt. © ildmontage: Instagram/carmengeiss/davinageiss

Um das zu verhindern, fahren die Geissens mittlerweile eine Null-Toleranz-Strategie und bringen grundsätzlich alle Absender dieser Bilder zur Anzeige.

"Es regt mich schon gar nicht mehr auf. Ich gebe das dann einfach meinem Anwalt weiter und da gewinnen wir auch immer", so Carmen zu den widerlichen Fotos.

Möglich macht diese Strafverfolgung auch ein 2021 eingeführtes Gesetz. Das besagt, dass auch das Versenden solcher Bilder schon den Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllt. Wer das unaufgefordert macht, muss mit einer Geldbuße oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen.

Mutter Carmen machte auch deutlich, wie heftig das Ausmaß inzwischen ist. Davina sei jeden Tag einer regelrechten Flut solcher Bilder ausgesetzt. "Wir nennen sie schon die Königin der Dickpics", so die 59-Jährige scherzhaft. Erst am Vortag der Aufzeichnung habe Davina wieder so ein Bild zugeschickt bekommen.

Davina selbst sieht die Sache mittlerweile zwar gelassen, mahnt aber an, dass es andere Frauen sicher nicht so einfach wegstecken würden. "Teilweise werden Frauen durch so was richtig depressiv und traumatisiert", so die Millionärstochter. Sie selbst wisse durch die Bilder mittlerweile gar nicht mehr, was bei Männern normal sei und was nicht.