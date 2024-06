Cora Schumacher kuschelt mit diesem Mann: Hat sie etwa einen neuen Freund?

Hat Cora Schumacher (47) endlich ihr neues Glück gefunden? © Screenshot/Instagram/coraschumacher

Denn auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich die ehemalige Rennfahrerin kuschelnd mit einem Mann. Und dieser ist kein Unbekannter, denn dabei handelt es sich um Coras guten Kumpel Ben. Oder läuft da etwa doch mehr?

"Together we heal, one moment at a time", was so viel bedeutet wie: "Gemeinsam heilen wir, einen Moment nach dem anderen", schreibt die Schwägerin von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher (55) unter dem Beitrag auf ihrem Account.

Ihre treuen Anhänger sind zumindest überzeugt, dass Cora und Ben mittlerweile ein Paar sind. "Ich freue mich so für euch. Weiterhin alles Gute" und "Oh mein Gott, wie schön zu sehen", sind nur zwei zahlreicher Kommentare unter dem Beitrag der ehemaligen "Dschungelcamp"-Teilnehmerin.

Anfang des Jahres hatte die Mutter von Motorsportler David Schumacher (22) erst pikante Details ihres Privatlebens ausgeplaudert.