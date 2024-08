Nach Urteil im Sex-Chat-Prozess um Shania Geiss: Das sagt Mama Carmen

Carmen Geiss (59) hat sich nach dem Urteil erstmals zum Fake-News-Prozess rund um ihre Tochter Shania (20) geäußert. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Das Gericht hatte Sascha Stammer wegen Verleumdung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt.

Der 24-Jährige hatte sich nicht nur für jemanden ausgegeben, der er nicht ist, sondern auch eine Affäre mit der 20-jährigen Blondine frei erfunden.

Im Gespräch mit RTL brach Carmen jetzt ihr Schweigen: "Jede Mutter wird verstehen, wie belastend und schlimm es ist, wenn die eigene junge Tochter in solch einem Ausmaß an Lügen über die Intimsphäre in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird", so die 59-Jährige.

Die Familie aus Monaco hofft nun, dass sich die Geschichte damit erledigt hat. Persönlich getroffen haben sich Shania und der Hochstapler nämlich nie. Auch nicht vor Gericht, denn die 20-Jährige blieb der Verhandlung fern.