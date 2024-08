Die TV-Kamera sieht alles: "Sie hatte meine Latte in der Hand!"

Are You The One - Reality Stars in Love (RTL+): Sophia Thomalla (34) ist begeistert, wie doll untereinander schon zu Beginn rumgemacht wird.

Von Nico Zeißler

Ko Samui (Thailand) - Sophia Thomalla (34) ist begeistert, wie doll untereinander schon zu Beginn von "Are You The One - Reality Stars in Love" rumgemacht wird. Dass wegen der Unverbindlichkeit aber auch Damen verletzt werden, steht außer Frage.

Laura L. (28) und Marc-Robin (27) sind kein Match. © Screenshot RTL+

Lukas (29) versucht sich bei Jennifer (25) einzukratzen. © Screenshot RTL+ Die erste Entscheidung der Staffel, das "No Match" von Laura L. (28) und Marc-Robin (27), war ihm zufolge "klar". Die OnlyFans-Blondine ist gleichzeitig froh, noch viele andere Männer kennenlernen zu können. Das will Jennifer (25) eigentlich nicht, hat sich frühzeitig auf Lukas (29) festgefahren. Der wiederum klebt aber auch gern an anderen weiblichen Hintern, was sie in die Diskussion einbezieht. Allerdings hätten Gabriela (23) und Nadja (24) ihn zum gemeinsamen Duschen gedrängt. Die beiden Girls sind laut Jenny "fake as f*ck", weil sie ihr vom Flirt mit Lukas hätten erzählen müssen. Doch das Duo behauptet, nicht gewusst zu haben, wie close er mit Jenny angeblich ist. Are You The One? Realitystars in Love "Are You The One"-Kandidaten enthüllt! Diese Reality-Stars sind dabei! Nadja bestimmt aber auch das nächste Pulverfass. Die Münchnerin war von Nikola (28) genervt, mit dem sie im Pool geknutscht und der sich vorm Date mit Tara (31) nicht bei ihr verabschiedet hatte. Nikola zeigt Reue, erfährt von Lars (27) aber, dass sie seine "Latte im Pool in der Hand" hatte.

Große Diskussionen unter den Girls. © Screenshot RTL+

Nadja hat Lars an die prall gefüllte Hose gefasst. © Screenshot RTL+

Nikola bekommt endlich einen Kuss von Tara. © Screenshot RTL+

Dann knutscht Nikola aber mit Nadja. © Screenshot RTL+

Und unter der Dusche wird Nadja von den nackten Nikola und Lars (l.) ins Sandwich genommen. © Screenshot RTL+

AYTO Reality Stars in Love: Nadja mit zwei Nackedeis unter der Dusche

Moderatorin Sophia Thomalla (34) ist begeistert vom Start der Staffel. © Screenshot RTL+ Dann aber liebt Nadja auch das Spiel mit dem Feuer. Erst knutscht Tara mit Nikola, dann trifft er auf dem Klo auf Nadja, der er ebenfalls seine Zunge in den Hals schiebt - was Tara natürlich nicht verborgen bleibt. Dass die nackten Nikola und Lars auch noch mit Nadja unter der Dusche verschwinden, setzt dem Ganzen die Krone auf. Are You The One? Realitystars in Love "AYTO"- Wiedersehen: Bei diesen "Perfect Matches" hat es auch im echten Leben gefunkt! In der ersten Matching Night samt zwei Lichtern freut sich Moderatorin Sophia Thomalla (34) natürlich über das rege Treiben: "So viel Austausch von Körperflüssigkeiten in den ersten drei Tagen gab es bei 'Are You The One' noch nie!"

Nachrückerin Dana schmeißt Jennifer vom Boot und schnappt sich Lukas. © Screenshot RTL+